Ioana Zafira
15 dec. 2025, 11:12, Diverse
(P) Laboratorul de Anatomie Patologică a fost dotat cu 23 de echipamente de aproape 6 milioane de lei

Primul proiect strategic pentru combaterea cancerului din regiunea Oltenia a fost finalizat la Spitalul Județean de Urgență Slatina, anunţă reprezentanţii Consiliului Judeţean Olt. 

Unitatea a achiziţionat echipamente performante pentru diagnosticarea rapidă a cancerului, la un preţ de 5, 7 milioane de lei.

„23 de echipamente noi au fost achiziționate pentru Laboratorul de Anatomie Patologică, în cadrul proiectului „Dotarea cu aparatură de specialitate și digitalizarea Laboratorului de Anatomie Patologică de la S.J.U. Slatina”. Proiectul este finanțat prin FEDR, în cadrul Programului de Sănătate 2021-2027.

Prin modernizarea laboratorului și digitalizarea fluxului de activitate, s-au redus timpii de procesare a probelor și a crescut acuratețea rezultatelor.

Pacienții din județul Olt beneficiază de un diagnostic rapid, precis și sigur fără a mai fi nevoiți să se deplaseze în centre universitare.

Investim în oameni și pentru oameni, deoarece medicii noștri anatomo-patologi au condiții mai bune de lucru, pot face investigații medicale de înalt nivel și sunt mai aproape de pacienți, oferindu-le siguranță.

Numărul probelor prelucrate va crește cu peste 30%”, spun cei de la Consiliul Judeţean Olt.

