(P) Consiliul Judeţean Olt: „Am aprobat proiectul ‹O copilărie fără bariere pentru copiii cu dizabilități din Balș›”

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Olt au anunţat că a fost aprobat proiectul ‹O copilărie fără bariere pentru copiii cu dizabilități din Balș›, în valoare de 7,86 milioane lei, finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială.

136 de copii vor beneficia de terapii psihologice, recuperare, kinetoterapie și sprijin pentru familii, iar cele două centre de zi vor fi extinse și dotate astfel încât intervențiile să fie moderne și adaptate nevoilor lor reale.

Inițiativa completează două proiecte aprobate luna trecută, care aduc în centrul atenției noastre copiii și tinerii vulnerabili:

„Rise Up – șanse pentru copiii cu dizabilități” – 150 de copii, 7,89 mil. lei

„Level Up – Servicii pentru viață independentă” – 80 de tineri, 4,93 mil. lei

Sunt proiecte care se măsoară în pași mici înainte și în speranța pe care o aduc în casele unor familii care au nevoie de sprijinul Consiliului Judeţean Olt.

