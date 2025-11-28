Prima pagină » Diverse » (P) Consiliul Judeţean Olt: „Am aprobat proiectul ‹O copilărie fără bariere pentru copiii cu dizabilități din Balș›”

(P) Consiliul Judeţean Olt: „Am aprobat proiectul ‹O copilărie fără bariere pentru copiii cu dizabilități din Balș›”

Ioana Zafira
28 nov. 2025, 14:46, Diverse
(P) Consiliul Judeţean Olt:

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Olt au anunţat că a fost aprobat proiectul ‹O copilărie fără bariere pentru copiii cu dizabilități din Balș›, în valoare de 7,86 milioane lei, finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială.

136 de copii vor beneficia de terapii psihologice, recuperare, kinetoterapie și sprijin pentru familii, iar cele două centre de zi vor fi extinse și dotate astfel încât intervențiile să fie moderne și adaptate nevoilor lor reale.

Inițiativa completează două proiecte aprobate luna trecută, care aduc în centrul atenției noastre copiii și tinerii vulnerabili:

„Rise Up – șanse pentru copiii cu dizabilități” – 150 de copii, 7,89 mil. lei

„Level Up – Servicii pentru viață independentă” – 80 de tineri, 4,93 mil. lei

Sunt proiecte care se măsoară în pași mici înainte și în speranța pe care o aduc în casele unor familii care au nevoie de sprijinul Consiliului Judeţean Olt.

Investițiile continuă în județul Olt, chiar dacă Guvernul a blocat alocările pentru Programul „Anghel Saligny"(P)

Vicepreședintele CJ Olt: Medicina de astăzi nu înseamnă doar tratament, ci mai ales prevenție

Cel mai periculos obiect de pe Pământ. Ce e Piciorul de Elefant" – substanța neagră din subsolul eactorului 4 de la Cernobîl
15:48
Cel mai periculos obiect de pe Pământ. Ce e Piciorul de Elefant" – substanța neagră din subsolul eactorului 4 de la Cernobîl
Ce ne recomandă Ministerul de Interne să nu facem de 1 Decembrie: „Poate pune în pericol siguranța persoanelor"
15:37
Ce ne recomandă Ministerul de Interne să nu facem de 1 Decembrie: „Poate pune în pericol siguranța persoanelor"
Ucraina, „gaura neagră" a banilor europeni. Reconstrucția Ucrainei costă 518 de miliarde de euro, iar mare parte din sumă ar putea fi plătită de UE
15:32
Ucraina, „gaura neagră" a banilor europeni. Reconstrucția Ucrainei costă 518 de miliarde de euro, iar mare parte din sumă ar putea fi plătită de UE
Ilie Bolojan demarează procesul de angajare a răspunderii pentru legea pensiilor magistraților. Marți se duce cu proiectul în Parlament
15:15
Ilie Bolojan demarează procesul de angajare a răspunderii pentru legea pensiilor magistraților. Marți se duce cu proiectul în Parlament
Ciolacu pune tunurile pe Guvernul Bolojan: Pe mine m-ar fi ridicat DNA din Guvern dacă făceam ce a făcut Bolojan. Cineva a fost cu influență la prim-ministru. Au existat efecte după acea audiență/Eu votez moțiune împotriva Guvernului Bolojan
15:09
Ciolacu pune tunurile pe Guvernul Bolojan: Pe mine m-ar fi ridicat DNA din Guvern dacă făceam ce a făcut Bolojan. Cineva a fost cu influență la prim-ministru. Au existat efecte după acea audiență/Eu votez moțiune împotriva Guvernului Bolojan

