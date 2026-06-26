(P) Cota 50 la orice pariu 1X2 pe Mondial

Da, ai înțeles bine, nu este nicio greșeală în titlul acestui articol! Dacă nu ai cont la NetBet și îți deschizi unul în această perioadă, poți plasa un pariu 1×2 pe oricare din meciurile de la Mondial la cota promoțională 50.00. În plină desfășurare a Campionatului Mondial de Fotbal 2026, NetBet îți oferă șansa de a trăi emoțiile competiției la un alt nivel. Iată cum poți profita ce una din cele mai fierbinți campanii ale verii la pariuri sportive!

Cum poți paria la cota 50.00 pe Mondial

Dacă ai minim 18 ani și îți deschizi cont la NetBet (L1160651W000195 ONJN, 18+) folosind codul bonus MONDIAL50, poți activa o ofertă cu totul și cu totul specială: cota 50 pentru primul tău pariu eligibil pe piața 1X2 la orice meci de la Mondial. Oferta este dedicată exclusiv jucătorilor noi și poate transforma debutul tău la pariuri sportive într-o experiență memorabilă. Desigur, există termeni și condiții, specificați pe pagina promoției Cota 50 la Mondial .

O condiție demnă de subliniat a campaniei NetBet este parcurgerea cu succes a procesului de verificare a identității, prevedere legislativă obligatorie, denumită KYC (Know Your Customer) și care trebuie îndeplinită în maxim 30 de zile de la înregistrarea unui cont la pariuri sau casino online. Depunerea minimă pentru a activa cota specială 50.00 este de 20 de lei.

Odată ce ai îndeplinit condițiile necesare, primul tău pariu eligibil pe opțiunea 1, X sau 2 (rezultat final) la un meci din cadrul Campionatului Mondial intră automat în promoție. Ai timp până pe 19 iulie să profiți ce campania NetBet Cota 50 la Mondial, însă e bine să știi că oferta nu se poate cumula cu alte oferte de bun venit.

100 de jucători primesc câte 1.000 RON cash în ziua finalei CM 2026

Tot în perioada Campionatului Mondial din 2026, cei de la NetBet derulează o campanie atractivă în zona de cazino online, în cadrul căreia sunt puse la bătaie nu mai puțin de 150 de premii săptămânale.

Totul culminează cu mega extragerea cu premii de 100.000 RON , programată pe 19 iulie, ziua în care se joacă marea finală a Campionatului Mondial din 2026. În ziua în care vom afla noua campioană a lumii la fotbal, 100 de jucători eligibili de la NetBet vor primi câte 1.000 RON cash, fără cerințe de rulaj.

Tot ce trebuie să faci pentru a avea șanse la premiile din campania NetBet Casino este să completezi misiunile zilnice din Casino, în urma cărora primești Golden Tickets. Fiecare tichet obținut în cadrul campaniei îți aduce două șanse de câștig: una la premiile zilnice și una la cele 100 de premii x 1.000 RON cash oferite în cadrul marii extrageri finale din 19 iulie. Evident, cu cât aduni mai multe tichete, cu atât șansele la premii cresc.

Promoțiile NetBet adaugă fiecărei sesiuni de joc o oportunitate suplimentară de câștig și oferă un motiv în plus pentru a explora portofoliul impresionant de pariuri sportive, sloturi, jocuri live și alte titluri disponibile pe platformă.

Așa cum ne-a obișnuit în cei peste 10 ani de activitate pe piața jocurilor de noroc din țara noastră, NetBet continuă să își recompenseze clienții fideli prin campanii variate și premii atractive, menite să aducă un plus de divertisment experienței de joc.

Fii mereu responsabil!

Pariurile sportive cu mize reale și jocurile de casino se adresează în exclusivitate persoanelor cu vârsta minimă de 18 ani și trebuie privite exclusiv ca o formă de divertisment. Stabilește-ți un buget, respectă-l și nu paria niciodată mai mult decât îți permiți să pierzi. Promoțiile și cotele speciale sunt menite să crească atractivitatea experienței de joc, însă câștigurile nu sunt niciodată garantate. Fii mereu responsabil!