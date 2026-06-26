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The Guardian: Putin vrea să testeze unitatea NATO. Rusia pregătește o posibilă „provocare” în țările baltice sau în Polonia

Melania Agiu
The Guardian: Putin vrea să testeze unitatea NATO. Rusia pregătește o posibilă „provocare” în țările baltice sau în Polonia
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Două țări de pe flancul estic al NATO au avertizat că Rusia pregătește o posibilă „provocare” în țările baltice sau în Polonia, în încercarea de a testa coeziunea alianței militare occidentale, relatează The Guardian.

Foto – Profimedia Images

Sursele occidentale se tem, de asemenea, că ar putea apărea un pericol la orizont, deoarece Kremlinul se află sub presiunea campaniei de atacuri de la distanță lansate de Ucraina asupra unor ținte din apropierea Moscovei și a Sankt Petersburgului.

Luni, serviciile de informații letone au declarat: „Observăm indicii că Rusia pregătește provocări militare împotriva țărilor baltice sau a Poloniei.” Cu toate acestea, ar fi cu mult sub nivelul unui atac la scară largă.

O sursă politică de rang înalt dintr-o țară membră a NATO a făcut o declarație similară săptămâna trecută. Aceasta a afirmat că „primim informații” potrivit cărora Vladimir Putin „plănuia ceva împotriva statelor baltice”, informează The Guardian.

Potrivit surselor, Putin ar putea testa sprijinul acordat de SUA unora dintre cele mai mici țări membre ale NATO – Estonia, Letonia și Lituania.

Serviciile de informații letone au afirmat că Rusia nu este capabilă să deschidă un al doilea front, dar ia în considerare „atacuri hibride, precum rachete, drone sau alte acțiuni menite să transmită un mesaj: încetați să mai sprijiniți Ucraina, altfel veți avea propriile voastre probleme”.

Deși avertismentele par a fi legate între ele, detaliile care le susțin sunt limitate, precizează The Guardian, spre deosebire de avertismentele detaliate emise de CIA și MI6 înainte de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, din februarie 2022.

Totuși, acestea vin într-un moment în care avansul Rusiei în Ucraina s-a blocat, ridicând întrebări cu privire la posibilitatea ca Moscova să recurgă la strategii alternative pentru a ieși din impas sau pentru a schimba dinamica conflictului în favoarea sa.

Keir Giles, expert în Rusia la centrul de studii Chatham House, a declarat: „Moscova va căuta modalități de a perturba tendința actuală, fie printr-o escaladare orizontală [extinderea conflictului către alte țări], fie prin acțiuni întreprinse în alte părți. Nu ar trebui să ne așteptăm ca Rusia să accepte înfrângerea fără să riposteze.”

Potrivit specialiștilor The Guardian, slăbiciunea relativă a Rusiei a fost evidențiată săptămâna aceasta, când stațiile de releu pentru drone din Belarus și-au încetat activitatea după ce Ucraina a amenințat că le va ataca. Volodimir Zelenski președintele Ucrainei, a dat vinerea trecută un termen de o săptămână Belarusului, afirmând că echipamentele respective permiteau atacuri rusești asupra țării sale.

NATO va organiza summit-ul anual la Ankara, în Turcia, în această lună, pe fondul incertitudinii privind angajamentul Statelor Unite față de alianță. Miercuri, Donald Trump a declarat că se simte „dezamăgit” de aliații europeni care nu au permis forțelor aeriene americane să bombardeze Iranul de pe aerodromurile din țările lor.

Ucraina și-a dezvoltat treptat o capacitate proprie de atac în adâncime, capabilă să lovească ținte aflate la 2.000 km în interiorul Rusiei. Săptămâna trecută, aproape 200 de drone au lovit mai multe locații din Moscova, iar petrolul a căzut ca o ploaie peste anumite zone ale capitalei ruse după ce o rafinărie a fost bombardată.

O sursă militară occidentală a declarat că există îngrijorarea că Rusia ar putea reacționa violent dacă Putin ar considera că se află sub presiune, pe măsură ce războiul se mută în apropierea Moscovei și a Sankt Petersburgului. „Nu pot să mint, este o perioadă periculoasă”, a spus sursa respectivă.

Îngrijorările cu privire la o posibilă escaladare din partea Rusiei au apărut și în toamna anului 2022, când o serie de răsturnări bruște de situație din provincia Harkov au stârnit temeri în rândul țărilor occidentale că Moscova ar putea chiar să recurgă la o armă nucleară pentru a se apăra. Totuși, nu au existat dovezi care să indice măsuri în vederea unei desfășurări efective, iar linia frontului s-a stabilizat până la sfârșitul anului.

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