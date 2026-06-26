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Ce așteptări au susținătorii AUR? Dan Dungaciu: „Vor alegeri anticipate și nimic altceva. Votanții au demnitate și nu vor să vadă diverse jocuri”

Serdaru Mihaela
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Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre poziția AUR față de noul Guvern. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Potrivit lui Dungaciu, liderii AUR au transmis că nu vor susține un Guvern din care partidul nu face parte. El spune că decizia partidului era clară încă dinainte de vot.

De ce spune că alegătorii AUR voiau alegeri

Dan Dungaciu afirmă că mulți alegători AUR își doreau alegeri anticipate. El spune că acest public nu acceptă jocurile politice și preferă decizii clare.

„Oamenii voiau anticipate, mai ales ai noștri, votanții AUR. AUR are un anumit tip de public. Poți să-ți placă sau să nu-ți placă, dar nu poți să le contești un lucru: au un anumit tip de demnitate și nu le plac jocurile astea, cum au jucat ceilalți politica românească până acum. Este un public mai radical, un public căruia nu-i place să te joci și să încerci tot felul de combinații. Acesta era publicul”, spune Dan Dungaciu

Întâlnirea de la Parlament

Dungaciu a povestit că a participat la o întâlnire organizată la Palatul Parlamentului. La discuții a fost prezent și George Simion. El spune că ultima întâlnire a avut loc sâmbătă seara și că mesajul transmis atunci a fost simplu: AUR nu votează un Guvern din care nu face parte.

„Noi am avut o reuniune vineri și sâmbătă, la Palatul Parlamentului, la care a fost prezent și președintele Simion. A susținut un discurs. Ne-am întâlnit cu oameni și am discutat mai multe lucruri. Ultima dată m-am văzut cu președintele sâmbătă seara, când am plecat de acolo. Din punctul meu de vedere, lucrurile erau foarte clare pentru toți. Adică nu am avut nicio discuție de genul: „Votăm guvernul? Nu votăm?”. Era foarte clar că nu votăm un guvern din care nu facem parte. Lucrurile au mers în această direcție până la final, chiar dacă unii au crezut că nu este așa și că lucrurile se vor schimba. Văd și acum că foarte mulți ne-au certat pentru faptul că nu am votat. Nu pe noi ar trebui să ne certați” , conchide Dungaciu.

Comentarii 1
  • Domn IO

    Stie DD ce vrea Leana a lui Ciomag din Pleasca de Jos, sau ce sunt alea alegeri anticipate!? AUR vrea ce vrea profetul in nadragi rosii. Primul lucrul pe care il va face „premierul” Calin Georgescu este sa mute Ambasada Romaniei la Ierusalim, pentru a grabi venirea lui Messiah, dupa care va cere inasprirea la maxim a pedepselor pentru antisemitism, ca asa i-a promis lui Netanyahu.

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