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Sorin Grindeanu, mesaj de Ziua Drapelului Național: „Martorul tăcut al istoriei noastre”

Sorin Grindeanu, mesaj de Ziua Drapelului Național: „Martorul tăcut al istoriei noastre”
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Sorin Grindeanu a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Drapelului Național, care este sărbătorită anula pe 26 iunie. Ziua a fost proclamată astfel prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998. Este o zi în care au loc festivități și manifestări publice, iar în cadrul acestora tricolorul este omagiat prin momente solemne și onoruri militare.

Ziua Drapelului Național este sărbătorită anual pe 26 iunie. Evenimentul este dedicat tricolorului, simbol oficial al României. Manifestările care au loc astăzi evidențiază rolul drapelului în istoria țării și promovează valorile și tradițiile asociate acestuia. Cu ocazia acestei zile, Sorin Grindeanu a transmis un mesaj.

Mesajul lui Sorin Grindeau. Sursă foto: Facebook

„Simbol suprem al unității și identității românești, drapelul național, este martorul tăcut al istoriei noastre.

«Steagul e România, acest pământ binecuvântat al patriei, stropit cu sângele străbunilor noștri și îmbelșugat cu sudorile muncitorului. El este familia, casa în care s-au născut părinții și unde se vor naște copiii voștri. Steagul e întotdeauna trecutul, prezentul și viitorul țării: întreaga istorie a României.» (Alexandru Ioan Cuza)”, a notat Sorin Grindeanu pe Facebook.

Ce simbolizează Drapelul României?

Tricolorul românesc își are originile în perioada Revoluției de la 1848. Inițial, culorile erau așezate orizontal, iar ulterior au fost dispuse vertical. De-a lungul timpului, drapelul a trecut prin mai multe schimbări, însă combinația celor trei culori a fost păstrată. Astăzi, tricolorul simbolizează unitatea, libertatea și continuitatea statului român.

Steagul Romaniei poate fi vazut in timpul evenimentului cultural Oda Bucuriei, dedicat Zilei Victoriei in Europa, Zilei Europei si Ziua Independentei Nationale a Romaniei, sambata, 10 mai 2025, la Alba Iulia. prin LUCIAN DANCIU / MEDIAFAX FOTO

Ziua Drapelului Național este marcată prin ceremonii, evenimente culturale și activități educative organizate în întreaga țară. La București, ceremonia oficială va avea loc pe 26 iunie, în Piața Tricolorului, unde drapelul va fi binecuvântat de un preot militar și arborat în acordurile Imnului Național. Palatul Parlamentului va fi iluminat în culorile tricolorului, iar manifestări similare vor fi organizate și în alte orașe din România.

Drapelul României este arborat permanent pe clădirile instituțiilor publice, unităților de învățământ și ale altor instituții. Tricolorul este prezent și în punctele de frontieră, aeroporturi, porturi și pe navele sub pavilion românesc. Legea permite arborarea acestuia și de către persoane fizice sau juridice, cu respectarea normelor în vigoare.

Sursă foto: Mediafax Foto, Facebook

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