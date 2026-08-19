(P) Cum evaluezi serviciile de HR externalizate: ce certificări contează, ce referințe să ceri și ce clauze să nu lipsească din SLA

Majoritatea companiilor descoperă că au ales greșit furnizorul HR abia după primul incident de conformitate. Acest ghid există tocmai pentru a preveni acel moment.

Externalizarea calculului salarial și a administrării de personal pare simplă pe hârtie: semnezi un contract, predai datele, primești fluturașii. În practică, diferența dintre un furnizor solid și unul nepregătit se vede abia când apare o modificare legislativă urgentă, o eroare de calcul sau un control ITM. Atunci, companiile care nu au evaluat corect furnizorul înainte de semnarea contractului descoperă că nu au nicio pârghie contractuală reală.

Ce certificări contează cu adevărat

Nu orice certificare afișată pe site-ul unui furnizor HR reprezintă o garanție reală de calitate. Există însă câteva standarde a căror prezență este verificabilă și relevantă direct pentru serviciile de externalizare.



Certificare Ce garantează Cum se verifică ISO 9001 Sistem de management al calității Certificat emis de organism acreditat, cu număr și dată de expirare ISO 27001 Securitatea informațiilor Esențial pentru date salariale și de personal GDPR – DPO desemnat Conformitate în prelucrarea datelor Registrul ANSPDCP, contract DPA semnat Expertiză legislativă dovedită Actualizare continuă la Codul Muncii Referințe client, studii de caz publicate

Certificarea ISO 9001 confirmă existența unor proceduri documentate și auditabile, nu doar promisiuni verbale. ISO 27001 este deosebit de importantă în contextul externalizării salarizării, unde furnizorul procesează date cu caracter personal sensibil precum salarii, CNP-uri, conturi bancare.

Un furnizor care nu poate prezenta un certificat valabil, emis de un organism de certificare acreditat (nu un document intern), ridică un semnal de alarmă imediat.

Ce clauze nu trebuie să lipsească din SLA

Acordul de nivel al serviciilor (SLA – Service Level Agreement) este documentul care transformă promisiunile comerciale în obligații contractuale. Un SLA incomplet sau vag lasă compania client fără protecție în cazul unui incident.

Clauze obligatorii într-un SLA pentru servicii HR externalizate:

Timp de răspuns garantat – diferențiat pe tipuri de solicitări (urgente vs. standard);

Acuratețea calculelor salariale – procent minim garantat și procedura de remediere în caz de eroare;

Actualizarea legislativă – termen maxim de implementare a modificărilor Codului Muncii sau ale legislației fiscale după publicarea în Monitorul Oficial;

Confidențialitatea datelor – referință explicită la GDPR, clauze de non-divulgare și procedura de notificare în caz de incident de securitate;

Continuitatea serviciului – ce se întâmplă dacă furnizorul nu poate livra (plan de backup, penalități);

Procedura de exit – cum se transferă datele și documentele la finalul contractului, în ce format și în ce termen.

Semnale de alarmă în alegerea furnizorului

Dincolo de certificări și clauze, există indicatori comportamentali care semnalează un furnizor nepregătit pentru o colaborare pe termen lung:

evită să ofere sau oferă doar testimoniale anonime

nu poate explica concret cum gestionează o modificare legislativă urgentă

SLA-ul propus nu conține penalități pentru nerespectarea termenelor

nu are un sistem dedicat de ticketing sau un canal clar de escaladare a problemelor

nu menționează Reges Online în procedurile de administrare a personalului sau folosește terminologie depășită

Ultimul punct merită atenție specială: un furnizor care încă operează cu concepte sau sisteme depășite în evidența salariaților demonstrează o actualizare legislativă insuficientă.



Externalizare vs. software intern: când are sens fiecare opțiune

Criteriu Externalizare completă Software HR intern (ex. MyStaff) Volum angajați 50-500+ Orice dimensiune Resurse interne HR Limitate Echipă HR constituită Complexitate legislativă Ridicată, spețe diverse Procese standardizate Buget Cost lunar fix, previzibil Investiție inițială + licență Control direct Parțial (prin SLA) Total

Companiile cu un volum mare și mediu de angajați, cu spețe salariale complexe sau cu resurse HR interne limitate beneficiază cel mai mult de externalizarea completă a calculului salarial și administrării de personal. Cele care doresc control direct și au o echipă HR constituită pot opta pentru o platformă dedicată, cum este MyStaff.



FAQ: întrebări frecvente despre evaluarea furnizorilor HR



Pot externaliza doar salarizarea, fără administrarea de personal?

Da. Cele două servicii pot fi contractate separat, deși integrarea lor la același furnizor reduce riscul de erori generate de transferul de date între sisteme.



Ce se întâmplă cu datele angajaților la finalul contractului?

Furnizorul are obligația de a păstra și arhiva datele conform legislației în vigoare.



Este obligatorie certificarea ISO pentru un furnizor HR?

Nu este obligatorie prin lege, dar absența ei înseamnă că procesele furnizorului nu sunt auditate extern. Pentru date salariale și de personal, riscul este semnificativ.



Evaluarea corectă protejează compania

Selecția unui furnizor de servicii HR externalizate nu este o decizie administrativă – este o decizie strategică cu impact direct asupra conformității legale, costurilor operaționale și experienței angajaților. Certificările verificabile, referințele concrete și un SLA cu clauze clare nu sunt opționale – sunt fundația unei colaborări funcționale.

Companiile care parcurg un proces riguros de evaluare înainte de semnarea contractului evită costurile unei migrări premature către un alt furnizor sau ale unui incident de conformitate neacoperit contractual.