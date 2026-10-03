Arheologii din Egipt au descoperit un mormânt piramidal roman remarcabil, care conține decorațiuni religioase egiptene antice și o inscripție rară în limba greacă, scrie Daily Mail.

Mormânt piramidal de acum 1.700 de ani descoperit în Oaza Dakhla

Descoperirea arheologică făcută la Bir Al-Shaghala în Oaza Dakhla, oferă noi informații despre crezurile și tradițiile de înmormântare ale oamenilor care au trăit în Egipt în urmă cu aproape 1.700 de ani.

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Mormântul datează din secolul 3-4 e.n. și a fost construit din cărămizi din chirpici.

Cercetătorii cred că aici au fost îngropați un bărbat și o femeie.

Structura piramidală neobișnuită combină elemente ale arhitecturii egiptene antice cu influențe din cultura greco-romană.

Unul din cele mai fascinante detalii este intrarea în mormânt, unde există o scară cu 14 trepte.

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Intrarea este decorată cu hieroglife și simboluri religioase care au menirea de a-i proteja pe morți în viața de apoi.

Arheologii au identificat și o scenă funerară asociată cu Imy-Duat, un text religios egiptean din antichitate, care descrie călătoria zeului soarelui prin lumea de dincolo, pe timp de noapte.

Egiptenii antici considerau că moartea marchează începutul unei călătorii spre o altă lume.

Textele religioase, incantațiile și simbolurile protective aveau rolul de a-l ajuta pe cel mort să depășească pericolele și să ajungă în siguranță în lumea de apoi.

Decorațiile de pe mormânt oferă dovada importanței acestor crezuri în perioada romană.

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O altă descoperire importantă este inscripția în piatră care conține un poem din 19 versuri, scris în greaca antică.

În text este jelit un bărbat pe nume Pisechtes, care, potrivit arheologilor, ar fi fost judecător.

Inscripția subliniază modul de coexistență al diferitelor limbi și tradiții culturale în era romană a Egiptului.

Descoperirea este cu atât mai importantă cu cât arată cum practicile religioase egiptene au supraviețuit și chiar au evoluat în regimul roman.

Prin studierea arhitecturii mormântului, a inscripțiilor și decorațiilor, arheologii speră să învețe mai multe despre oamenii care au trăit în Oaza Dakhla și modul în care ei înțelegeau moartea și viața de dincolo.

Chiar dacă mormântul nu este la propriu „o poartă către dincolo”, simbolismul său oferă o incursiune fascinantă în tagma spirituală a Egiptului antic.

Sursa foto: Ministry of Tourism and Antiquities