Pelerinajul de Sfânta Parascheva 2026 începe pe 8 octombrie la Iași. Programul complet al slujbelor și procesiunilor

Pelerinajul de la Iași organizat cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva va începe joi, 8 octombrie 2026, la ora 6:00, cu citirea Acatistului ”Ocrotitoarei Moldovei”.
Credincioșii se vor putea închina la moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie, care vor fi așezate în baldachinul amenajat în apropierea Catedralei Mitropolitane.
Programul manifestărilor religioase se întinde până pe 15 octombrie și cuprinde zilnic slujbe, privegheri și procesiuni. Unul dintre cele mai importante momente va avea loc pe 11 octombrie, când este programat tradiționalul pelerinaj ”Calea Sfinților”.
Debutul oficial al pelerinajului prilejuit de hramul ”ocrotitoarei Moldovei” va fi joi dimineață, 8 octombrie, de la ora 6.00, odată cu citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Apoi, sfintele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva şi ale Sfântului Cuvios Paisie vor fi purtate în cadrul tradiţionalei procesiuni în jurul Catedralei mitropolitane, fiind depuse în baldachinul special amenajat în același loc ca în ceilalți ani. Aici vor rămâne până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei mitropolitane, moment estimat a fi la începutul zilei de joi, 15 octombrie.
Momentul central al pelerinajului va fi miercuri, 14 octombrie 2026, ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva
În data de 14 octombrie 2026, ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, slujba Sfintei Liturghii va fi săvârşită, începând cu ora 9.00, pe un podium amplasat la limita cu Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane. Pentru cei care nu vor reuşi să fie prezenţi în preajma zonei amenajate, slujba va putea fi urmărită și de la distanță, pe câteva ecrane de mari dimensiuni amplasate în mai multe locaţii, notează Doxologia.
La ora 16:00 va începe Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar între 19:00 și 23:00 va avea loc slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv.
Moaștele vor rămâne în spațiul amenajat pentru pelerini până când fluxul credincioșilor va permite mutarea rândului în interiorul Catedralei Mitropolitane, estimarea fiind pentru începutul zilei de 15 octombrie.