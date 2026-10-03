Pelerinajul de Sfânta Parascheva 2026 începe pe 8 octombrie la Iași. Programul complet al slujbelor și procesiunilor

Pelerinajul de la Iași organizat cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva va începe joi, 8 octombrie 2026, la ora 6:00, cu citirea Acatistului ”Ocrotitoarei Moldovei”.

Credincioșii se vor putea închina la moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie, care vor fi așezate în baldachinul amenajat în apropierea Catedralei Mitropolitane.

Programul manifestărilor religioase se întinde până pe 15 octombrie și cuprinde zilnic slujbe, privegheri și procesiuni. Unul dintre cele mai importante momente va avea loc pe 11 octombrie, când este programat tradiționalul pelerinaj ”Calea Sfinților”.

Moaștele vor fi scoase joi dimineață

Debutul oficial al pelerinajului prilejuit de hramul ”ocrotitoarei Moldovei” va fi joi dimineață, 8 octombrie, de la ora 6.00, odată cu citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Apoi, sfintele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva şi ale Sfântului Cuvios Paisie vor fi purtate în cadrul tradiţionalei procesiuni în jurul Catedralei mitropolitane, fiind depuse în baldachinul special amenajat în același loc ca în ceilalți ani. Aici vor rămâne până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei mitropolitane, moment estimat a fi la începutul zilei de joi, 15 octombrie.

Momentul central al pelerinajului va fi miercuri, 14 octombrie 2026, ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva

În data de 14 octombrie 2026, ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, slujba Sfintei Liturghii va fi săvârşită, începând cu ora 9.00, pe un podium amplasat la limita cu Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane. Pentru cei care nu vor reuşi să fie prezenţi în preajma zonei amenajate, slujba va putea fi urmărită și de la distanță, pe câteva ecrane de mari dimensiuni amplasate în mai multe locaţii, notează Doxologia.

La ora 16:00 va începe Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar între 19:00 și 23:00 va avea loc slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv.

Programul pelerinajului de Sfânta Parascheva 2026

Joi, 8 octombrie: debutul pelerinajului la ora 6:00; la 6:30 începe procesiunea cu sfintele moaște, iar de la ora 7:00 acestea vor fi așezate în baldachin pentru închinarea credincioșilor.

Vineri, 9 octombrie: între 7:00 și 11:00 vor avea loc Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva. Între 16:00 și 18:00 sunt programate Vecernia și Paraclisul. De la ora 17:00 va avea loc vernisajul expoziției „Sacrul la feminin. Arta dăruirii în Țările Române”, la Muzeul Mitropolitan.

Sâmbătă, 10 octombrie: slujbele de dimineață sunt programate între 7:00 și 11:00. La ora 16:00 începe Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar între 19:00 și 23:00 va avea loc slujba de priveghere, împreună cu slujba Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.

Duminică, 11 octombrie: Sfânta Liturghie arhierească va fi săvârșită dimineața, iar între 19:00 și 20:30 va avea loc pelerinajul „Calea Sfinților”.

Luni, 12 octombrie: între 7:00 și 11:00 sunt programate Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie. Seara, între 19:00 și 23:00, va avea loc slujba de priveghere cu prilejul pomenirii aducerii la Iași a moaștelor Sfântului Apostol Andrei, în 1996.

Marți, 13 octombrie: slujbele încep la ora 7:00, iar în noaptea de 13 spre 14 octombrie, între orele 21:00 și 3:00, va avea loc slujba de priveghere – Vecernia, Litia, Utrenia și Sfânta Liturghie.

Miercuri, 14 octombrie: de la ora 9:00 va fi săvârșită Sfânta Liturghie pe podiumul amenajat în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane.

Joi, 15 octombrie: între 7:00 și 11:00 vor avea loc Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și Sfânta Liturghie. Între 16:00 și 18:00 sunt programate Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Moaștele vor rămâne în spațiul amenajat pentru pelerini până când fluxul credincioșilor va permite mutarea rândului în interiorul Catedralei Mitropolitane, estimarea fiind pentru începutul zilei de 15 octombrie.