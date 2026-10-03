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Situație critică la ROMARM. Directorul companiei avertizează: ”Majoritatea celor 15 filiale sunt în prag de faliment”

Elena Popescu
Situație critică la ROMARM. Directorul companiei avertizează: ”Majoritatea celor 15 filiale sunt în prag de faliment”
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Situație critică la ROMARM, una dintre companiile strategice ale statului român. Directorul general Răzvan Marian Pîrcălăbescu avertizează că majoritatea celor 15 filiale ale producătorului de armament se află în pragul falimentului. Printre problemele invocate se numără lipsa comenzilor interne, costurile ridicate pentru menținerea capacităților strategice și utilajele învechite.

”Majoritatea celor 15 filiale sunt în prag de faliment: fără comenzi interne, cu obligații costisitoare, utilaje menținute în funcțiune pentru caz de război, pază”, a declarat directorul general al ROMARM în cadrul emisiunii ”Cine te apără?”, difuzată de Aleph News.

Șeful ROMARM vrea restructurarea companiei

ROMARM funcționează în prezent cu 15 filiale și o sucursală de cercetare-dezvoltare. Potrivit directorului general, această organizare generează inclusiv costuri administrative care nu aduc suficientă valoare companiei.

”Astăzi există 15 directori generali, 15 directori economici, 15 consilii de administrație. Sunt costuri fără plusvaloare”, a spus Pîrcălăbescu. Planul susținut de conducerea ROMARM presupune reducerea numărului de subsidiare și integrarea mai eficientă a activităților acestora. Directorul general susține însă că o asemenea restructurare nu ar trebui confundată cu disponibilizările. ”Restructurarea nu înseamnă concedieri, ci retehnologizare”, a subliniat acesta.

Fabrica de Arme Cugir, exemplul utilajelor rămase în urmă

Una dintre problemele majore ale industriei românești de apărare rămâne tehnologia învechită din unele fabrici. Răzvan Pîrcălăbescu a prezentat situația Fabricii de Arme Cugir, unde lucrează aproximativ 900 de persoane.

Diferența dintre actualele tehnologii și o linie modernă de producție este uriașă, potrivit acestuia.

”La Cugir avem 900 de angajați. O linie de producție cere aproximativ 500 de oameni, o linie nouă ar cere 50, cu productivitate mult mai mare și fără accidente de muncă”, a explicat directorul ROMARM.

În cazul fabricii de la Cugir, problema nu ar fi lipsa cererii, ci echipamentele vechi care îngreunează situația. ”Problemele de la Cugir vin din echipamentele învechite, nu din lipsa comenzilor. Comenzile sunt foarte mari”, a precizat Pîrcălăbescu.

MApN nu a dat nicio comandă nouă în 2026

Întrebat de ce compania pe care o conduce nu are contracte cu Armata Română, Pîrcălăbescu a susținut că MApN nu a plasat nicio comandă nouă la fabricile ROMARM în cursul acestui an.

”Aceeași întrebare ne-o punem și noi zilnic: Ministerul Apărării nu a dat nicio comandă anul acesta la fabricile ROMARM”, a declarat acesta.

În aceste condiții, spune directorul general, compania ajunge să se bazeze pe exporturi și pe vânzări de dimensiuni mai reduse către alte structuri din sistemul de forță.

”ROMARM are 5.000 de specialiști, generează locuri de muncă și taxe și trăiește doar din export și din vânzări mici către alte ministere de forță”, a afirmat Pîrcălăbescu.

”Dacă MApN comandă mâine Piranha 5, se poate livra, dar peste 1-2 ani nu va mai fi posibil, pentru că forţa de muncă calificată nu poate fi ținută fără contracte”, a mai declarat directorul ROMARM.

În opinia sa, România are nevoie de predictibilitate în programele de achiziții militare, astfel încât industria să știe din timp ce capacități trebuie să mențină și în ce tehnologii trebuie să investească. ”Este nevoie de un plan de înzestrare pe 4-5-10 ani”, a punctat șeful ROMARM.

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