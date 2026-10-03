Crin Antonescu critică arestarea lui Călin Georgescu: „Nu încerca, prin forță, să mi-l scoți din joc”

Crin Antonescu a comentat arestarea preventivă a lui Călin Georgescu. El susține că eventualele acuzații la adresa acestuia trebuie demonstrate. Fostul membru PNL critică modul în care Georgescu a fost „scos din joc”. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Nu e clar de ce a fost descalificat”

Invitat la „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu a comentat situația lui Călin Georgescu și a precizat că nu și-a schimbat poziția față de acesta. Politicianul spune însă că dezacordul său politic nu îl împiedică să pună sub semnul întrebării descalificarea fostului candidat la alegerile prezidențiale.

„Permite-mi și o singură frază despre subiectul Călin Georgescu, pe care nu vreau să-l evit. Eu nu cumpăr din punct de vedere politic ce face Călin Georgescu. Nu-mi place deloc. Sunt speriat. Deci nu mi-am schimbat punctul de vedere. Dar ceea ce cred asta nu mă împiedică să spun că nu e clar de ce a fost descalificat. Asta nu mă împiedică să spun, cum am spus și în campanie, că omul trebuie lăsat să candideze. Ceea ce spun acum, încă o dată, e următorul lucru.”, a declarat politicianul.

„Dacă este un infractor, dovedește, arată, expune”

Politicianul susține că eventualele acuzații la adresa lui Călin Georgescu trebuie demonstrate și expuse public. El critică măsura prin care acesta a fost arestat preventiv. Acesta susține că Georgescu nu ar trebui „scos din joc” prin ceea ce consideră a fi hotărâri nejustificate.

„Dom’le, dacă acest om este un șarlatan, politic și nu numai, este un escroc, dovedește, arată-mi, expune-l. Dacă este un infractor, dovedește, arată, expune. Dar până atunci, indiferent că îmi place sau nu-mi place ce vorbește, nu încerca, prin forță, prin hotărâri nejustificate de un an ale Curții, să mi-l scoți din joc.”, a precizat istoricul.

„Trebuie să te bați în câmp democratic”

Antonescu susține că, atât timp cât există oameni care cred în mesajul lui Călin Georgescu, acesta nu poate fi eliminat prin măsuri de forță. Istoricul consideră că răspunsul la ideile lui Georgescu trebuie dat prin mijloace democratice.

„Pentru că nu-l vei putea scoate. Atâta vreme când niște oameni vor crede ceea ce spune, dacă mai e democrație, trebuie să te bați în câmp democratic și cu mijloace democratice cu asta. Știu că nu-i simplu, dar trebuie să o facă.”, a adăugat fostul membru PNL.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT împotriva deciziei de plasare sub control judiciar. Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat. Acesta este acuzat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.