Stegarul dac reținut pentru 24 de ore pentru că ar fi împins un jandarm

Cezar Avrămescu, cunoscut drept „Stegarul Dac”, a fost reținut pentru 24 de ore de autorități, după ce ar fi împins un jandarm în timpul protestelor organizate în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. ,,Stegarul Dac” se află deja sub control judiciar într-un alt dosar.

„Stegarul Dac” l-a lovit pe un jandarm aflat la Arestul Central

Pe 2 octombrie, în jurul orei 19:30, polițiștii de la Secția 14 au fost sesizați de Jandarmeria Română cu privire la faptul că un bărbat ar fi agresat unul dintre jandarmii aflați la Arestul Central, unde este închis Călin Georgescu. Incidentul ar fi avut loc în jurul orei 19:15, când „Stegarul Dac” l-ar fi lovit cu mâinile în spate pe unul dintre jandarmi.

„La data de 2 octombrie 2026, în jurul orei 19.30 polițiști din cadrul Secției 14 Poliție au fost sesizați de către cadrele Jandarmeriei Române cu privire la faptul că un bărbat l-ar fi agresat pe unul dintre jandarmii care acționau pentru menținerea ordinii și siguranței publice, în fața arestului central din cadrul DGPMB.

În fapt, la data de 02.10.2026, în jurul orei 19.15, în timp ce inculpatul se afla în public, într-o zonă din Sectorul 4, l-ar fi lovit cu mâinile în zona spatelui pe un jandarm din cadrul DGJMB, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu”, conform Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

„Stegarul Dac” se află deja cub control judiciar într-un alt dosar

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București precizează că bărbatul de 59 de ani se află deja sub control judiciar într-un alt dosar. După incidentul cu jandarmul, acesta a fost dus la Secția 14 de Poliție, pentru continuarea cercetărilor.

Cazul a fost preluat de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, care face cercetări pentru ultraj, infracțiune care vizează agresarea sau amenințarea unui polițist, jandarm ori a unui alt reprezentant al autorității în timpul exercitării atribuțiilor.

„Persoana în cauză a fost identificată ca fiind un bărbat, în vârstă de 59 de ani, persoană aflată sub măsura preventivă a controlului judiciar, într-o altă cauză.

Bărbatul a fost condus la sediul 14 Poliție, pentru continuarea cercetărilor, în acest context cazul fiind preluat de către un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, care s-a sesizat cu privire săvârșirea infracțiunii de ultraj.

Ulterior, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 4 au fost delegați pentru realizarea activităților specifice în acest caz”, conform comunicatului Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Procurorul a decis ca „Stegarul Dac” să fie reținut pentru 24 de ore

Procurorul a decis ca bărbatul să fie reținut pentru 24 de ore. Astăzi, 3 octombrie 2026, acesta urmează să fie prezentat în fața unui judecător de la Judecătoria Sectorului 4, care va decide ce măsură se impune în continuare.

Ancheta continuă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, pentru a stabili dacă bărbatul se face vinovat de ultraj.

„Totodată, precizăm faptul că procurorul a dispus luarea măsurii reținerii pentru 24 de ore, față de bărbatul în cauză, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, 3 octombrie 2026, să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sectorului 4, cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj”, conform comunicatului.

Pe pagina de Facebook a „Stegarului Dac” scrie că la 13:00 a fost prezent în fața Instanței la Judecătoria Sectorului 4

Pe pagina de Facebook a lui Cezar Cătălin Avrămuță, cunoscut drept „Stegarul Dac”, a apărut o postare în care scrie că astăzi la ora 13:00, acesta a fost prezent în fața Instanței, la Judecătoria Sectorului 4, având un mandat de arestare preventivă de 30 de zile.

„Azi, sâmbătă, 3 octombrie, ora 13, Cezar va fi prezentat în fața Instanței, la Judecătoria Sector 4, cu mandat de arestare preventivă de 30 de zile”, scrie pe pagina lui Cezar Cătălin Avrămuță.

„Stegarul Dac” arestat în a 4-a noapte de protest în fața Arestului Central din București

Aproximativ 600 de persoane s-au strâns pentru a patra noapte la rând, în fața Arestului Central din Capitală, ca să protesteze față de arestarea lui Călin Georgescu și să își arate susținerea pentru fostul candidat la prezidențiale. Oamenii contestă decizia prin care Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar mulți dintre ei transmit protestul pe rețelele sociale.

Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat de acasă de polițiști și dus la Arestul Central, acolo unde era așteptat de zeci de protestatari.

În momentul în care a ieșit pe poarta casei și i-a văzut pe susținători, Georgescu a vrut să își ridice în aer mâinile încătușate – la fel cum a făcut și în urmă cu o săptămână, atunci când a ieșit din sediul DIICOT, după ce a fost reținut pentru 24 de ore –, însă, de data aceasta, polițiștii care îl țineau de brațe i-au împiedicat gestul. Ulterior, susținătorii săi au început să huiduie.