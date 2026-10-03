O fotografie alb-negru, realizată în urmă cu aproximativ 80 de ani, i-a ajutat pe cercetători să descifreze o amprentă de sigiliu veche de peste 5.000 de ani. Analiza indică faptul că Meretneith, despre care se credea că a condus Egiptul antic, ar fi fost o regină care a urcat pe tron cu mult înaintea altor femei faraon cunoscute.

Cine a fost Meretneith, regina care ar fi condus Egiptul

Meretneith a trăit în timpul primei dinastii egiptene, la câteva generații după Narmer, considerat unificatorul Egiptului. Potrivit unor documente istorice, ea ar fi fost fiica faraonului Djer și soția faraonului Djet.

După moartea soțului său, Meretneith ar fi preluat conducerea, deoarece fiul lor, Den, era încă prea mic pentru a deveni faraon.

Primele indicii despre rolul ei au apărut în 1900, când egiptologul Flinders Petrie a descoperit un mormânt la Abydos. O stelă regală găsită acolo nu avea simbolul folosit în mod obișnuit pentru a identifica numele faraonilor. În schimb, într-o altă parte a mormântului, cercetătorul a găsit un nume pe care l-a asociat unui rege, deși acesta avea o terminație feminină.

Cum a ajutat o fotografie veche la descifrarea sigiliului

Aproximativ 40 de ani mai târziu, egiptologul Walter B. Emery a descoperit, într-un mormânt din Saqqara, mai multe amprente de sigilii cu inscripții greu de citit. Pe una dintre ele apărea un nume alături de simbolul regal al faraonului Djer.

Emery a considerat că numele era Meretneith, dar interpretarea sa a fost contestată de alți cercetători.

Sigiliul original nu s-a păstrat. Au rămas doar fotografiile alb-negru făcute de Emery, care au devenit singura sursă pentru o nouă analiză.

Sue Kelly, de la Universitatea Carolină din Praga, și Crystal Miller, de la Universitatea Macquarie din Sydney, au folosit tehnologia digitală pentru a îmbunătăți imaginile și a separa simbolurile din fotografie. Astfel, au reușit să obțină reprezentări mai clare ale hieroglifelor.

În urma analizei, cercetătoarele au identificat două semne care reprezintă o sapă și care corespund unor sunete din numele Meretneith. Ele au comparat aceste simboluri cu inscripții găsite în mormântul reginei și cu alte sigilii descoperite în necropole.

De ce există încă îndoieli în privința identității sale

Noua analiză nu a pus capăt disputelor dintre egiptologi. Unii specialiști consideră că simbolul aflat deasupra numelui este prea neclar pentru a putea fi identificat cu certitudine.

În mod obișnuit, în acea poziție apărea simbolul unei divinități. În cazul Meretneith, cercetătorii s-ar fi așteptat să găsească emblema zeiței Neith, reprezentată printr-un scut străbătut de săgeți. Alți specialiști cred însă că imaginea ar putea reprezenta un șoim, simbol asociat zeului Horus și faraonilor.

Există neclarități și în privința scrierii numelui. În unele inscripții apare o terminație feminină, în timp ce în altele aceasta lipsește. Numele unor conducători din aceeași perioadă, precum Narmer și Ka, apare și el în mai multe variante.

Diferențele ar putea fi explicate prin greșeli ale scribilor sau prin modul în care erau realizate amprentele sigiliilor. Kelly și Miller susțin însă că rezultatele analizei digitale confirmă legătura dintre inscripție și Meretneith.

Ar fi fost Meretneith prima femeie faraon?

În studiul publicat în revista Prague Egyptological Studies, cele două cercetătoare susțin că Meretneith a avut un rol important în conducerea Egiptului în timpul primei dinastii. Totuși, poziția sa exactă rămâne neclară și este interpretată diferit de specialiști.

Femeile din familia regală puteau prelua conducerea în anumite situații, inclusiv atunci când moștenitorul era prea tânăr pentru a urca pe tron. Meretneith ar fi putut ocupa astfel o poziție de conducere într-o perioadă în care fiul ei nu putea conduce singur.

Dacă această interpretare se confirmă, Meretneith ar putea fi considerată prima femeie care a condus Egiptul antic ca faraon, cu mult înaintea unor conducătoare cunoscute, precum Hatshepsut și Sobekneferu.