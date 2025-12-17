Prima pagină » Diverse » (P) Cum îți poți întări sistemul imunitar în sezonul rece: vitamine, antioxidanți și glutation – recomandările specialiștilor

17 dec. 2025, 11:38, Diverse
Sezonul rece reprezintă o perioadă în care organismul este supus unui nivel crescut de stres oxidativ, iar sistemul imunitar poate deveni vulnerabil. Pentru a menține o stare optimă de sănătate, specialiștii recomandă o combinație de nutrienți esențiali, antioxidanți puternici și o rutină zilnică sănătoasă. De la vitaminele clasice pentru imunitate, până la glutation – unul dintre cei mai importanți antioxidanți interni ai organismului – toate joacă un rol crucial în susținerea funcțiilor naturale de protecție.

De ce scade imunitatea în sezonul rece?

În lunile reci, expunerea la soare scade, ceea ce influențează nivelul de vitamina D, un element esențial pentru buna funcționare a sistemului imunitar. De asemenea, temperaturile scăzute pot afecta bariera respiratorie, iar stresul, odihna insuficientă și alimentația dezechilibrată contribuie la slăbirea capacității organismului de a face față infecțiilor.

Vitamine și minerale esențiale pentru susținerea imunității:
– Vitamina C – cunoscută pentru rolul său în neutralizarea radicalilor liberi și sprijinirea celulelor imune.
– Vitamina D – esențială pentru activarea răspunsului imun.
– Zincul – contribuie la regenerarea țesuturilor și la funcționarea normală a imunității.
– Vitaminele din Complexul B – utile pentru metabolism, energie și echilibru mental.
– Antioxidanți naturali precum extractele din plante, bioflavonoidele sau polifenolii – ajută la protejarea organismului de stresul oxidativ.

Glutationul – antioxidantul esențial:
Glutationul este considerat “antioxidantul master” al organismului. Este produs în mod natural în ficat și are rol în:
– Neutralizarea radicalilor liberi
– Susținerea proceselor de detoxifiere
– Regenerarea altor antioxidanți (precum vitamina C și vitamina E)
– Protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ
– Menținerea sistemului imunitar în parametri optimi

Obiceiuri zilnice pentru întărirea imunității:

1. Alimentație bogată în nutrienți
2. Hidratare constantă
3. Somn odihnitor
4. Activitate fizică regulată
5. Reducerea stresului

Când este util să apelezi la suplimente imuno-suport?

Suplimentele sunt recomandate atunci când alimentația nu aduce suficienți nutrienți, în perioadele de stres intens sau atunci când ai un stil de viață activ. Antioxidanții precum glutationul pot fi de mare ajutor în aceste situații.

