Horoscop 18 decembrie 2025. Gemenii își iau multe angajamente

Gândește-te bine înainte de a-ți asuma angajamente. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 18 decembrie 2025.

Berbec

Astăzi, fă bilanțul tuturor lucrurilor care se întâmplă pe plan personal. Gândește-te la ultimele luni și vei vedea cât de multă atenție ai acordat muncii, în detrimentul celor dragi. Probabil că acest lucru a avut unele consecințe negative. Din fericire, câteva zile petrecute alături de familie vor rezolva totul. Nu poți să le reproșezi că vor să fie alături de tine. Încearcă să le faci pe plac.

Taur

Gândește-te bine înainte de a-ți asuma angajamente. Miza este mare, mai ales în ceea ce privește viața ta amoroasă. Este probabil să primești o cerere în căsătorie. Știi cum vei răspunde? Evenimentele te pot face să te simți ca și cum te-ai afla la o răscruce de drumuri, când de fapt ești mai pe drumul cel bun ca niciodată. Cheia stă în a avea încredere în instinctele tale și a rămâne fidel idealurilor tale.

Gemeni

Astăzi vei fi ocupat. Cu toate acestea, s-ar putea să termini ziua cu biroul plin de proiecte – nu pentru că ești neproductiv, ci mai degrabă pentru că ești popular și munca ta este apreciată. Poate că ți-ai dori să nu fii atât de valoros! Nu te stresa pentru tot ce ai de făcut. Nimeni nu se așteaptă să termini totul imediat. Odihnește-te. Mâine este o nouă zi.

Rac

Pregătește-te pentru o zi oarecum stresantă. Viața ta de familie poate fi afectată de unele neînțelegeri. Există o oarecare probabilitate să te simți ca și cum teritoriul tău este invadat și raza ta de acțiune limitată. Dar nu ai nicio intenție de a te preda. Ai dreptul la o cameră a ta. Vei lupta pentru el cu dinții și cu unghiile!

Leu

Poate că ai plănuit să te izolezi pentru a face lucrurile, dar acest lucru nu va fi posibil. Este ca și cum o forță îți destabilizează viața profesională. Nimic nu pare să meargă bine astăzi. Este posibil ca toată lumea să nu fie de acord, să apară neînțelegeri, lucrurile ar putea fi întârziate, iar comunicarea riscă să fie încurcată. Ți se va cere să iei partea unui conflict. Încearcă să rămâi neutru.

Fecioară

Oamenii par pretențioși în legătură cu modul tău de a face lucrurile astăzi. Oricât de mult ai încerca, se pare că nu ai cum să mulțumești autoritățile. Tu, unul dintre marii artiști ai evadării din lume, ai face bine să alegi această ocazie pentru a face un act de dispariție. Cu toate acestea, dacă sănătatea financiară a casei tale este în joc, ar fi mai bine să rămâi și să înfrunți muzica.

Balanță

Independența care te caracterizează ți-ar putea juca niște feste astăzi. Ceea ce spui nu va fi aprobat la fel de ușor ca de obicei. Chiar dacă ai destul de multă libertate, sunt alții care presupun că tu simți că nu ai destulă. Nu ai cum să mulțumești pe toată lumea. Această preocupare este problema lor, nu a ta. Oamenii cu care te asociezi zilnic înțeleg cu adevărat cine ești?

Scorpion

Iată o zi care te poate face să te gândești că nu ești tocmai la locul potrivit în profesia ta. S-ar putea ca poziția ta actuală să fie prea tradițională? Ești o persoană care vrea să își extindă toate ideile pe care le are la un moment dat. S-ar părea ca superiorii tăi să nu evolueze în același mod. Dacă acesta este cazul, ia măsurile necesare.

Săgetător

Unele povești din trecut s-ar putea să se întoarcă să te bântuie astăzi. Dacă ai ocupat cândva o funcție guvernamentală, de exemplu, un jurnalist ar putea să descopere o eroare pe care ai făcut-o cu ani în urmă și să o publice în ziarul de astăzi! Toată lumea trebuie să se confrunte cu gelozia altora la un moment dat în viață. Așa că pregătește-te și ripostează!

Capricorn

Este posibil să îți faci un bilanț al vieții profesionale. Dacă este așa, ai grijă să echilibrezi strategia cu obiectivele personale. Dacă ești jurnalist, gândește-te să scrii atât pentru tine, cât și pentru ziar. Ai putea scrie romane, poezii sau piese de teatru. Nu contează ceea ce creezi atâta timp cât reflectă cu acuratețe ceea ce simți și este cu totul în afara vieții tale profesionale.

Vărsător

Ceva ciudat se poate întâmpla astăzi. Cineva din familie îți poate reproșa că ți-ai ales profesia. S-ar putea ca cprofesia ta să aibă prea puțină legătură cu ceea ce au făcut în mod tradițional oamenii din familie. Dar doar pentru că o tradiție s-a pierdut nu înseamnă că trebuie să o plângi. Ascultă-ți inima. Dacă ți-ai ales o profesie pentru care ești cu adevărat menit, vei ști asta.

Pești

Autoritățile care ți-au fost călăuze până acum te pot confrunta. A sosit momentul să îți lași temerile deoparte și să mergi singur pe calea ta. Aceasta este, fără îndoială, o stare foarte pozitivă. Înseamnă că te maturizezi. De altfel, nimic nu te împiedică să ceri ajutor din când în când, dacă ai nevoie.