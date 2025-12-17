PSD spulberă planurile USR-iștilor de a interveni în justiție: „Conducerea USR de acum, cu dosare în instanță, face la fel ca Liviu Dragnea”

Sorin Grindeanu a făcut o serie de declarații, miercuri, în fața jurnaliștilor, în care a vorbit despre scandalul din domeniul justiției. Liderul social-democrat a precizat că USR-ul, prin inițiativa de schimbare a legilor justiției, acționează asemenea lui Liviu Dragnea.

Întrebat de propunerea USR cu privire la proiectul de lege ce prevede ca faptele de corupție să nu se mai prescrie, Grindeanu a precizat:

„Aici profesioniștii ar trebui să discute. În acest moment implicarea politicului nu face decât rău. Cu ce este mai bună conducerea USR de acum cu dosare în instanță care vrea schimbarea legilor în justiție cu Liviu Dragnea care a făcut același lucru”, a declarat liderul social-democrat.

Grideanu: „Lia Savonea a fost numită în urma unui concurs pe care l-a luat”

Întrebat de o posibilă demisiei a Liei Savonea, Sorin Grindeanu a precizat că o astfel de evaluare ar trebui făcută numai de specialiști. Social-democratul a mai adăugat că Lia Savonea a fost numită președintă a CSM în urma unui „concurs pe care l-a luat”.

Grindeanu nu-l consideră pe Marinescu, responsabil pentru aspectele invocate în moțiunea AUR

În ceea ce privește moțiunea depusă de AUR împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu, președintele PSD a afirmat că nu ministrul nu este responsabil pentru problemele din justiție.

„E mai importantă viața oamenilor decât protocolul”

Sorin Grindeanu a declarat, referitor încălcarea protocolului prin votarea moțiunii de cenzură pentru demiterea lui Buzoianu, că nu regretă o astfel de decizie.

„Noi am mers argumentat în ceea ce privește votul nostru față de Diana Buzoianu. Peste 100.000 de oamenii sunt fără apă datorită acelui management. E mai importantă viața oamenilor decât protocolul acesta. Aș vota în fiecare zi moțiunea împotriva Dianei Buzoianu”, a afirmat liderul politic.

Liderul PSD a precizat că, la momentul de față, nu se poate exprima pe tema unei coaliții fără USR. Sorin Grindeanu a subliniat că o astfel de decizie trebuie făcută în urma unor evaluări.

„Mi-e greu să fac o evaluare. Când am votat intrarea în această coaliției, am intrat după o lună și ceva de consultări interne. Vedem cum se așează acest buget, cum arată lucrurile în ordonanța „Trenuleț”, a declarat Grindeanu.

FOTO: Mediafax

