Cu cât a fost taxat un client pentru cutia de plastic în care a cerut să i se pună șnițelul, într-un restaurant din Austria. Ce scria pe nota de plată

17 dec. 2025, 15:15, Actualitate
Un bărbat a rămas uimit după ce a văzut nota de plată a unui restaurant din Austria unde mâncase alături de copilul său. Clientul a fost taxat pentru cutia de plastic în care a cerut să i se pună șnițelul rămas în farfurie, precum și pentru folia de aluminiu care a învelit mâncarea.

Clientul unui restaurant din statul federal Stiria, sud-estul Austriei, a rămas uimit în momentul în care a văzut că pe nota de plată se taxase și cutia de plastic și folia de aluminiu folosite pentru a pune un șnițel la pachet. Este vorba despre o practică adoptată de tot mai multe restaurante și localuri. Și anume, aplicarea unor taxe suplimentare pentru ambalarea mâncării rămase sau pentru diverse servicii extra  solicitate.

Acest aspect s-a întâmplat și în cazul unei familii care a mâncat într-un restaurant din Stiria.

De data aceasta, o familie a luat masa într-un restaurant din Austria, statul federal Stiria, iar la final, înainte să achite nota de plată, a rugat unul dintre angajați să pună la pachet șnițelul rămas în farfuria copilului. La final, când a venit nota de plată, familia a constatat că pentru acest serviciu s-a perceput o taxă de 50 de cenți (circa 2,5 lei).

„Dacă e suficientă o folie de aluminiu pentru împachetare, nu percepem nicio taxă. Autoritățile ne-au impus anumite cerințe pentru ambalaje. Cutiile de unică folosință costă 40-50 de cenți bucata, iar foliile de aluminiu, încă 40-60 de cenți. Se adună”, a susținut proprietarul unui local din Viena, arată Heute.at.

Taxele suplimentare introduse de patronii din HoReCa, însă, sunt justificate prin creșterea costurilor, susțin ei. De altfel, există și proprietari de restaurante care percep taxe pentru apa de la robinet sau pentru folosirea toaletei pentru non-clienți.

Clientul a fost taxat pentru o cutie de plastic în care a fost pusă mâncarea rămasă la masă / foto: Shutterstock

Cele mai noi