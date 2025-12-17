Prima pagină » Actualitate » Gerul se așterne peste România. Prognoză cu posibile ninsori și frig de Crăciun

Gerul se așterne peste România. Prognoză cu posibile ninsori și frig de Crăciun

17 dec. 2025, 15:19, Actualitate
Gerul se așterne peste România. Prognoză cu posibile ninsori și frig de Crăciun
FOTO - Caracter ilustrativ

Vremea se va schimba radical în România chiar înainte de Crăciun. Meteorologii au venit cu un anunț de răcire bruscă accentuată, temperaturi mai mici decât normalul perioadei, dar și episoade de frig care pot aduce ninsori în mai multe regiuni din România.

Potrivit prognozelor actualizate, cele mai scăzute temperaturi se înregistrează în zonele joase din sud, vest, centru și est. Valorile coboară frecvent între -3 și 0 grade, iar vremea este marcată de nebulozitate persistentă și o ceață densă, în special dimineața și noaptea.

Contrar așteptărilor, în zonele de munte și cele deluroase se înregistrează temperaturi mai ridicate pentru perioada aceasta, cu maxime care pot să atingă și 10-12 grade.

Explicația pentru fenomenul de răcire la câmpie și încălzire la munte

Meteorologii numesc acest fenomen drept inversiune termică, situația în care aerul rece rămâne blocat în zonele joase, în timp ce la altitudini mai mari aerul este mai cald.

„Astăzi, de exemplu, temperaturile sunt mai scăzute decât în mod normal pentru această perioadă a anului în zonele joase din sudul din partea de vest a teritoriului, dar și din centru și din est. Avem temperaturi negative între -3 și 0 grade.

În schimb, în zonele înalte de relief, în zonele deluroase și montane, avem temperaturi pozitive și chiar foarte ridicate pentru această perioadă, care ating valori de 10 până la 12 grade”, a spus Alina Șerban, meteorolog ANM, potrivit Antena 3 CNN.

Cât mai durează contrastul termic între regiuni

Potrivit specialiștilor această vreme se va menține, cu mici variații, până la finalul săptămânii. În sud și est, în zonele joase, vremea va rămâne rece, cu temperaturi care vor fi sub mediile multianuale și cer mai mult noros.

Ceața va fi frecventă și va reduce vizibilitatea în orele dimineții, dar și pe timp de noapte. În vest, nord și centru, în special în zonele cu relief mai ridicat, temperaturile vor fi puțin mai ridicate.

Cele mai noi