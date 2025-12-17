Prima pagină » Actualitate » Cât au ajuns să coste cârnații, toba, lebărul și șoriciul în Piața Obor, acum, în decembrie 2025

17 dec. 2025, 14:44, Actualitate
Sărbătorile de iarnă vin la pachet cu prețuri mai mari, în cazul anumitor produse alimentare sau al unor preparate tradiționale din piețe sau târguri. Ultimele date arată că cetățenii români se confruntă cu cel mai scump Crăciun din ultimii 20 de ani, iar spre deosebire de 2024, anul acesta masa de sărbători este mai scumpă cu 10%. Iată, de exemplu, cât costă cârnații, toba, lebărul și șoriciul din Piața Obor, câteva alimente considerate „vedete” pe masa de Crăciun și Revelion, acum, în decembrie 2025.

Puțin a mai rămas până când preparatele tradiționale vor fi pregătite, în case se va simți mirosul cozonacului proaspăt ieșit din cuptor, iar bradul de Crăciun va fi împodobit. Datele arată, în schimb, că anul acesta sărbătorile vor fi mai scumpe cu 10% față de anul precedent.

Cât costă cârnații, toba, lebărul și șoriciul în Piața Obor

În Piața Obor din București, de exemplu, 1 kilogram de șorici costă 45 de lei. Clienții care doresc să cumpere tobă trebuie să plătească 45 de lei per kilogram. La alte tarabe, prețul ajunge și la 55-60 de lei. Pentru 1 kilogram de jumări se percepe prețul de 72 de lei.

În funcție de preferințe și tarabă, kilogramul de cârnați picanți, de oaie sau de porc costă între 46 și 52 de lei, arată antena3.ro.

Prețuri în Piața Obor / foto: captură video

