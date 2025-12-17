Răzvan Cuc și Cătălin Bușe au fost arestați preventiv

Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, în dosarul șpăgii din contractul RAR, potrivit unor surse judiciare.

Tribunalul București a decis, miercuri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului ministru al Transporturilor Răzvan Cuc și a omului de afaceri Cătălin Bușe, reținuți ieri de procurorii DNA.

Cei doi sunt acuzați de complicitate la dare de mită, respectiv dare de mită.

Potrivit anchetatorilor, omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe i-ar fi promis directorului general al Registrului Auto Român, Mihai Alecu, cu ajutorul lui Răzvan Cuc, un procent de 6% din valoarea totală de 23 de milioane de lei a unui acord-cadru pentru asigurarea mentenanţei echipamentelor de verificare tehnică a maşinilor.

Acordul urma să fie reînnoit între Registrul Auto Român și societatea Euro Quip International SRL, administrată de Cătălin Bușe.

Dosarul conține o serie de interceptări ambientale din restaurante și alte diverse locații, în care se discută despre șpaga din contractul RAR.

Răzvan Cuc a fost ministru al Transporturilor în perioada ianuarie -octombrie 2017 și februarie – noiembrie 2019. El a fost deputat PSD de Giurgiu și senator PSD de Neamț.

Prima tranșă din șpagă urma să fie livrată înainte de Crăciun

„În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În cursul lunii septembrie 2025, Regia Autonomă Registrul Auto Român a declanșat o procedură de achiziție publică în valoare de aproximativ 23.000.000 lei cu TVA, ce are ca obiect asigurarea mentenanței echipamentelor de verificare și diagnosticare tehnică a vehiculelor.

În perioada septembrie – noiembrie 2025, inculpatul B.D.C., beneficiind și de ajutorul inculpatului C.R.A., i-ar fi promis directorului general (martor în cauză) din cadrul Registrului Auto Român, cu titlu de mită, un procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru menționat anterior, ce urma să fie reînnoit între instituția publică și societatea al cărei administrator este primul inculpat.

Cei doi inculpați ar fi promis suma respectivă în cadrul mai multor întâlniri sau convorbiri avute cu directorul general al R.A.R., pentru ca acesta să efectueze demersurile necesare pentru desemnarea preferențială a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse de către participanții la procedura de achiziție publică, precum și pentru semnarea contractului respectiv cu societatea administrată de inculpatul B.D.C., într-un timp cât mai scurt.

Inculpatul B.D.C. ar fi promis directorului general R.A.R. că suma respectivă de bani îi va fi remisă, în tranșe, la intervale de timp de aproximativ 3-5 luni, prima tranșă urmând să fie în perioada premergătoare sărbătorii Crăciunului”, au transmis, miercuri, reprezentanții DNA.

AUTORUL RECOMANDĂ: