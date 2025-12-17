Ce spune președintele Nicușor Dan despre deficitul pe 2026

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanți români ai mediului de afaceri din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, că deficitul bugetar va ajunge la 6% – 6,5% anul viitor. În viziunea șefului statului, măsurile care s-au luat până acum „și-au făcut efectul”.

„Am avut o problemă de deficit, eram undeva la 10% din PIB. Anul ăsta o să terminăm la 8,4, la anul între 6 și 6,5, deci măsurile care s-au luat și-au făcut efectul, colectarea este ceva mai bună. N-a existat cea mai bună colaborare între sectorul privat și stat, adică diferitele scheme de ajutor n-au fost cele mai fericite. Și, din nou, ca să fiu foarte direct, statul nu are, în momentul ăsta, un instrument cât mai profesionist de corelare. Nici sectorul privat nu și-a creat organele cu analizele care să vină la stat să spună: avem asta, și le-a făcut la nivel de politici, nu la nivel de detaliu pe politici. Sunt niște oportunități pe care România le are. Am bifat toți pașii pe care trebuia să-i bifăm până acum pentru OCDE, pe partea legislativă s-a închis, deci este foarte probabilă intrarea în OCDE de la jumătatea anului viitor”, a precizat Nicușor Dan.

Șeful statului a mai adăugat că există o oportunitate pe „industria de Apărare, pentru că avem o creștere a cererii”.

