Un profesor începe să explice o sarcină când elevii altei clase trec pe lângă ușă. Cei din ultimele bănci nu aud primele cuvinte, așa că profesorul reia explicația. Zgomotul care pătrunde în sală și sunetul care persistă în interior cer intervenții diferite. Observațiile dintr-o zi obișnuită ajută personalul să vadă ce ține de întreținere și ce poate necesita lucrări la clădire.

Aflați pe unde se transmite zgomotul înainte de a alege o soluție

Notați când începe zgomotul, unde îl aud elevii și ce se întâmplă atunci. Comparați ce auziți la ore și în pauze, cu ventilația în regim normal. Ascultați din fața sălii și din ultimele bănci. Vocile care se aud mai clar lângă ușă pot pătrunde prin rosturile din jurul ei. Sunetul dintr-o sală vecină se poate transmite prin peretele despărțitor sau printr-un canal comun de ventilație.

Dacă traseul zgomotului rămâne neclar, o firmă specializată în izolare fonică vă poate ajuta să îl identificați înainte de a stabili lucrările.

Verificați ușile, pereții despărțitori și căile comune de transmitere

Sunetul poate ocoli un perete solid prin rosturi sau spații care comunică. Vibrațiile produse de lovituri se pot transmite prin structura clădirii.

Verificați căile prin care zgomotul poate pătrunde în clasă:

• Ușile spre coridor: Căutați garnituri uzate, rosturi pe lângă toc și uși care nu se închid corect.

• Pereții despărțitori și ventilația: Înainte de a adăuga straturi pe perete, verificați dacă zgomotul trece prin spațiul comun de deasupra tavanului suspendat, prin golurile pentru instalații sau prin tubulatură.

• Pardoselile și sălile de sport: Vocile și muzica se propagă prin aer. Pașii și loviturile de minge pot pune pardoseala în vibrație. Reduceți zgomotul de impact la sursă, acolo unde este posibil.

Înainte de a modifica ușile sau alte deschideri, cereți echipei de proiectare să verifice cerințele privind securitatea la incendiu, accesibilitatea și ventilația.

Reduceți zgomotul din trafic și de la echipamente

Zgomotul din exterior și cel produs de instalații pot deranja chiar și într-o clasă bine izolată față de încăperile vecine.

Zgomotul din exterior

Într-o sală orientată spre stradă, ascultați zgomotul mai întâi cu ferestrele deschise, apoi cu ele închise, în condiții similare de trafic. Diferența indică cât zgomot ar putea pătrunde pe această cale. Evaluați împreună geamurile, ramele și gurile de ventilație, ținând cont de aportul de aer proaspăt prin ferestre.

Zgomotul produs de instalații

Dacă auziți bâzâit sau zornăit, cereți personalului de întreținere să verifice ventilatoarele, tubulatura și suporturile echipamentelor. Înainte de a propune modificări, verificați dacă zgomotul se transmite prin tubulatură și dacă vibrațiile ajung în structura clădirii.

Reduceți reverberația în sala de clasă

Suprafețele dure ale pereților, tavanelor și pardoselilor reflectă sunetul în sală. Chiar și atunci când din exterior pătrunde puțin zgomot, reflexiile pot face ca un cuvânt să se suprapună peste următorul. Dacă problema este reverberația, finisajele fonoabsorbante potrivite pe pereți sau tavan pot face vorbirea mai ușor de urmărit. Alegeți produse cu performanțe de absorbție testate și luați în calcul cum vor fi curățate și întreținute într-o școală. Pentru zgomotul de pe coridor, măsurile trebuie să vizeze calea prin care acesta intră în sală.

Ce să întrebați echipa de proiectare înainte de renovare

Normativul NP 010-2022 se aplică clădirilor școlare noi din România și anumitor lucrări la cele existente, printre care renovările majore. Pentru o sală de clasă aflată lângă o sală de sport, întrebați echipa de proiectare ce cerințe se aplică nivelului de zgomot interior, izolării fonice între încăperi și duratei de reverberație (cât durează până când sunetul se estompează). Pentru limitele duratei de reverberație, NP 010-2022 face trimitere la C 125. Stabiliți din timp ce măsurători va face echipa după finalizarea lucrărilor și în ce condiții.

Stabiliți ordinea intervențiilor

Planificați lucrările în etape, ținând cont de programul cursurilor. Păstrați notițele inițiale pentru a compara condițiile după fiecare intervenție.

Urmați acești patru pași:

1. Dați prioritate sălilor în care zgomotul întrerupe frecvent cursurile sau îi obligă pe profesori să repete explicațiile.

2. Cereți repararea unui mecanism defect de închidere a ușii sau reprogramați o activitate zgomotoasă din sala de sport ca să nu perturbe examenele.

3. Programați lucrările mai ample ținând cont de calendarul școlar.

4. Reveniți în sălile vizate în timpul cursurilor, în condiții comparabile, cu ventilația în regim normal.

Dacă zgomotul persistă, verificați de unde vine înainte de a lua alte măsuri.

Ajutați elevii să audă mai clar la ore

Porniți de la zgomotul care întrerupe lecțiile. Identificați sursa, reduceți transmiterea zgomotului în sală și limitați reverberația dacă sunetul persistă în interior. După încheierea lucrărilor, întrebați profesorii și elevii ce diferențe observă. Într-o zi obișnuită de școală, elevii ar trebui să poată înțelege indicațiile profesorului din băncile lor.