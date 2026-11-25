Invitată la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, liberala Nicoleta Pauliuc a acuzat că deciziile importante din PNL nu mai erau luate în Biroul Politic Național, ci erau stabilite în discuții separate și prezentate ulterior conducerii partidului. De asemenea, a acuzat că Bolojan lua decizii alături de Dominic Fritz sau alți aliați politici, fără să consulte și partidul. Senatoarea a dat exemplul deciziei cu privire la ruperea colaborării cu PSD, pe care liberalii au încălcat-o ulterior, când au votat un Guvern susținut de social-democrați. Liberala a avertizat că eventualele excluderi ale contestatarilor ar putea slăbi poziția PNL în Parlament și puterea de negociere a partidului în viitoarele alianțe politice. Urmărește toată emisiunea aici.

Pauliuc acuză că deciziile PNL erau stabilite în discuții separate, nu în Biroul Politic Național

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a susținut că deciziile importante ale partidului nu mai erau luate în cadrul Biroului Politic Național, ci erau stabilite în discuții separate, la care participau doar câțiva lideri. Aceasta a povestit că membrii conducerii au realizat acest lucru în timpul unei ședințe, când un coleg a atras atenția că USR anunțase deja o decizie, deși liberalii încă dezbăteau subiectul. Liberala a sugerat că aceste discuții separate ar fi avut loc între Ilie Bolojan cu Dominic Fritz, Ciprian Ciucu sau poate Dan Motreanu.

„La început, noi nu am realizat asta am constatat, vă spun sincer, când eram, de exemplu, într-o ședință a Biroului Politic Național și noi discutam. Și la un moment dat, un coleg spune: păi, de ce mai discutăm aici? Pentru că USR-ul deja a ieșit cu decizia.

Adică noi am realizat. De asta am și spus la un moment dat, că deciziile nu mai erau luate în Biroul Politic Național. Și vreți să vă spun cum e cu deciziile? Într-un alt birou și venea fiecare cu ele, cu ele în fața noastră și colegii noștri. Birou în care poate era domnul Bolojan, cu domnul Fritz… Sau Motreanu sau poate Ciucu”, a susținut senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc.

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Pauliuc acuză că Bolojan le-a impus liberalilor să voteze toate cele patru puncte ale deciziei privind PSD

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a criticat modul în care conducerea partidului a gestionat decizia cu privire la colaborarea cu PSD. Liberala a explicat că, în momentul votului, a cerut ca cele patru puncte ale deciziei să fie votate separat, deoarece era de acord cu unele dintre ele, dar nu și cu toate. Liberala a subliniat că Ilie Bolojan a refuzat propunerea și a cerut un vot asupra întregii decizii.

Nicoleta Pauliuc a reproșat liberalilor că, deși au decis să nu mai facă alianțe cu PSD, au votat ulterior un Guvern susținut de social-democrați. În schimb, senatoarea a dat exemplul USR, ai cărui reprezentanți și-au respectat decizia de a nu intra într-o coaliție cu PSD.

„A fost o dată o decizie legată de, „noi mai facem Guvern cu PSD”. Numai că atunci erau patru puncte și noi am cerut așa, splitarea deciziei. Am spus: eu sunt de acord să votez la punctul doi, dar nu vreau la punctul unu. Și Bolojan a zis ,,Ori toate, ori deloc”. Și mai zic un lucru pe care e foarte, foarte important, și asta e în special pentru colegii mei din Partidul Național Liberal.

Noi am luat decizia să nu mai facem nicio alianță, să nu mai sprijinim PSD, să nu mai intrăm în coaliție cu PSD, să nu mai facem nimic cu PSD și așa mai departe. Dar am descoperit responsabilitatea și am votat un Guvern PSD. Am descoperit atunci responsabilitatea. Ce au făcut colegii noștri USR? Au votat că nu vor intra în coaliție cu PSD și s-au ținut de cuvânt”, a mai adăugat Nicoleta Pauliuc, senatoare PNL.

Nicoleta Pauliuc: PNL va deveni a 4-a forță politică din Parlament

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a explicat că USR a stabilit, în cadrul congresului partidului, un mandat pentru negocierea unei eventuale alianțe electorale cu PNL, pe principiul „unu la unu”. Liberala a susținut că reprezentanții USR își vor respecta acest mandat, așa cum au respectat și decizia de a nu intra într-o coaliție cu PSD.

Nicoleta Pauliuc a avertizat că PNL riscă să își slăbească poziția în negocierile politice dacă actuala conducere îi va exclude pe parlamentarii contestatari. Liberala a mai spus că partidul ar putea ajunge astfel a patra forță politică din Parlament, iar USR ar putea impune condițiile stabilite la congres în negocierile pentru o alianță electorală.

„Vine congresul, partid USR ce votează la congres? Le dau mandat celor care au intrat în Biroul Politic Național să negocieze o alianță electorală cu PNL. Cum? Unu la unu. Ce înseamnă unu la unu? Înseamnă că USR nu își vor încălca mandatul, pentru că și l-au ținut și când au fost vorba de PSD.

Și înseamnă că noi degeaba vom discuta în Partidul Național Liberal, pentru că negocierile vor fi unu la unu. Și mai zic încă un lucru: în situația în care vor încălca constituția, vor încălca legile existente astăzi în vigoare și ne vor exclude din Partidul Național Liberal, PNL va deveni a 4-a forță politică din Parlament. Ce înseamnă asta? Înseamnă că unu la unu din congresul adoptat al USR se va aplica în negocierile pentru alianță”, a mai adăugat Nicoleta Pauliuc.

Cum a ajuns Nicoleta Pauliuc în conflict cu Ilie Bolojan

Conflictul dintre senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc și liderul partidului, Ilie Bolojan, s-a amplificat în 2026, pe fondul disputelor privind conducerea formațiunii și susținerea Guvernului propus de Adrian Veștea. Pauliuc s-a numărat printre liberalii care au contestat în instanță hotărârile Congresului Extraordinar din 21 iunie. În noiembrie, conducerea PNL le-a cerut contestatarilor să renunțe la procese, sub amenințarea excluderii. Pe 21 noiembrie, Pauliuc a fost demisă și de la conducerea Organizației Femeilor Liberale.

Pauliuc a contestat deciziile conducerii PNL

Primele reproșuri au apărut în februarie 2026, când Nicoleta Pauliuc l-a acuzat pe Ilie Bolojan că marginalizează liberalii la împărțirea funcțiilor și că oferă poziții unor persoane din USR, REPER și SENS.

Conflictul s-a amplificat în iunie, după ce Bolojan a decis ca PNL să nu susțină Guvernul propus de Adrian Veștea. Pauliuc s-a aflat printre liberalii care s-au opus acestei decizii.

Pe 21 iunie, Ilie Bolojan a fost reales președintele PNL, în cadrul Congresului Extraordinar. Patru zile mai târziu, Nicoleta Pauliuc și alți 17 liberali au contestat în instanță hotărârile congresului. Tribunalul București a suspendat ulterior efectele acestora, iar apelul PNL a fost respins pe 21 iulie. În noiembrie, Bolojan le-a cerut contestatarilor să își retragă procesele în termen de zece zile, sub amenințarea excluderii din partid.