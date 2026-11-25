În cei aproape cinci ani care au trecut de la declanșarea invaziei ruse, sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina s-a transformat dintr-un ajutor de urgență în cel mai amplu program de asistență financiară și militară din istoria blocului comunitar. Potrivit cifrelor oferite de Comisia Europeană și de Consiliul Uniunii Europene, din 2022 și până în prezent, Uniunea Europeană și statele membre au alocat 245,5 miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina și cetățenii ucraineni afectați de război. Această cifră include ajutorul pentru reconstrucția țării și economie, cel militar, umanitar, dar și sprijin pentru refugiații din UE și veniturile din activele rusești înghețate. În primul an de război, în 2022, Ucraina a primit aproximativ 50 de miliarde de euro, iar la sfârșitul anului 2023, suma totală a ajuns la 85 de miliarde de euro. Începând cu 2024, fondurile acordate Kievului au început să crească treptat și s-a ajuns la un cuantum de peste 130 de miliarde până la finalul anului. În 2025, suma a ajuns la puțin peste 193 de miliarde de euro, iar cu sumele primite și anul acesta, s-a ajuns până la valoarea de 245,5 miliarde de euro.

2022 – 50 miliarde de euro

2023 – 35 miliarde de euro

2024 – 45 miliarde de euro

2025 – 63,3 miliarde de euro

2026 – 52,2 miliarde de euro

Total: 245,5 miliarde de euro

Banii au fost folosiți pentru a ține pe linia de plutire economia ucraineană, pentru a finanța apărarea Ucrainei, dar și pentru a sprijini milioanele de refugiați din țările europene. Asistența financiară a fost împărțită după cum urmează:

131,3 miliarde de euro din bugetul UE sau garantate de acesta (strict banii Uniunii Europene): 46,6 miliarde în asistență directă și indirectă în cadrul Facilității pentru Ucraina; 43,3 miliarde în asistență macrofinanciară acordată pentru a ajuta Ucraina să răspundă nevoilor urgente de pe teren (acordați între 2022 și 2026 sub formă de împrumuturi și granturi); 30,9 miliarde acordate în cadrul împrumutului de sprijin pentru Ucraina; 2,8 miliarde de euro în împrumuturi și garanții acordate de Banca Europeană pentru Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și alte instituții financiare internaționale, garantate de UE; 1,4 miliarde de euro în asistență umanitară; 1,2 miliarde de euro în cooperare bilaterală; 4,5 miliarde de euro în alte tipuri de sprijin;

77,9 miliarde de euro în măsuri de asistență militară;

17 miliarde de euro în sprijin pentru refugiații ucraineni din Uniunea Europeană;

15,5 miliarde de euro sprijin din partea statelor membre ale UE;

3,8 miliarde de euro încasări din activele rusești înghețate.

Toate aceste sume nu au intrat direct în conturile guvernului de la Kiev. În acești bani sunt incluse și armele achiziționate (de exemplu, cele din Statele Unite), împrumuturile, garanțiile, banii pentru refugiații aflați în UE care au mers către statele care îi găzduiesc, dar și alte forme de sprijin indirect. Ultimul pachet financiar pentru Ucraina a fost decis de statele europene pe 23 aprilie anul acesta. Prin urmare, Consiliul UE a decis să acorde Kievului un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru a sprijini nevoile bugetare și de apărare ale Ucrainei pentru 2026 și 2027. Din acești bani, 60 de miliarde sunt destinați asistenței militare și investițiilor în industria de apărare. Potrivit Bruxelles-ului, împrumutul urmează să fie rambursat prin despăgubirile de război datorate de Rusia Ucrainei.

Din noul pachet financiar de 90 de miliarde, UE a alocat până în acest moment 30,9 miliarde, din care 18,1 miliarde au mers pentru achiziții publice în domeniul apărării, 6,9 miliarde sub formă de asistență macrofinanciară și 5,9 miliarde de euro prin intermediul Facilității pentru Ucraina.