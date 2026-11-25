În cei aproape cinci ani care au trecut de la declanșarea invaziei ruse, sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina s-a transformat dintr-un ajutor de urgență în cel mai amplu program de asistență financiară și militară din istoria blocului comunitar.
Potrivit cifrelor oferite de Comisia Europeană și de Consiliul Uniunii Europene, din 2022 și până în prezent, Uniunea Europeană și statele membre au alocat 245,5 miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina și cetățenii ucraineni afectați de război. Această cifră include ajutorul pentru reconstrucția țării și economie, cel militar, umanitar, dar și sprijin pentru refugiații din UE și veniturile din activele rusești înghețate.
În primul an de război, în 2022, Ucraina a primit aproximativ 50 de miliarde de euro, iar la sfârșitul anului 2023, suma totală a ajuns la 85 de miliarde de euro. Începând cu 2024, fondurile acordate Kievului au început să crească treptat și s-a ajuns la un cuantum de peste 130 de miliarde până la finalul anului. În 2025, suma a ajuns la puțin peste 193 de miliarde de euro, iar cu sumele primite și anul acesta, s-a ajuns până la valoarea de 245,5 miliarde de euro.
Total: 245,5 miliarde de euro
Toate aceste sume nu au intrat direct în conturile guvernului de la Kiev. În acești bani sunt incluse și armele achiziționate (de exemplu, cele din Statele Unite), împrumuturile, garanțiile, banii pentru refugiații aflați în UE care au mers către statele care îi găzduiesc, dar și alte forme de sprijin indirect.
Ultimul pachet financiar pentru Ucraina a fost decis de statele europene pe 23 aprilie anul acesta. Prin urmare, Consiliul UE a decis să acorde Kievului un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru a sprijini nevoile bugetare și de apărare ale Ucrainei pentru 2026 și 2027. Din acești bani, 60 de miliarde sunt destinați asistenței militare și investițiilor în industria de apărare. Potrivit Bruxelles-ului, împrumutul urmează să fie rambursat prin despăgubirile de război datorate de Rusia Ucrainei.
Din noul pachet financiar de 90 de miliarde, UE a alocat până în acest moment 30,9 miliarde, din care 18,1 miliarde au mers pentru achiziții publice în domeniul apărării, 6,9 miliarde sub formă de asistență macrofinanciară și 5,9 miliarde de euro prin intermediul Facilității pentru Ucraina.
În prezent, aproximativ 210 miliarde de euro din activele Băncii Centrale a Rusiei sunt înghețate în băncile Uniunii Europene. În anul 2024, Consiliul European a adoptat cadrul juridic pentru a se asigura că veniturile generate din aceste active pot fi utilizate pentru a sprijini Ucraina.
O parte semnificativă din fondurile alocare au mers către asistența macrofinanciară, care are scopul de a finanța nevoile Ucrainei pe termen scurt și de a sprijini țara pentru integrarea europeană. Datorită acestor bani, Kievul a reușit să continue să plătească salariile și pensiile, să restaureze infrastructura critică afectată de război, să mențină funcționale spitalele și școlile și să asigure stabilitatea economică.
Facilitatea pentru Ucraina are scopul declarat de a ajuta țara la reconstrucție și modernizare, la stabilitate financiară, servicii publice neîntrerupte, reforme, sprijinul societății civile și investiții în sectorul privat. Până în prezent, UE a mobilizat 46,6 miliarde de euro prin intermediul acestui mecanism.
Dincolo de reconstrucția fizică a Ucrainei, care prevede spitale, școli, rețele de transport și sisteme energetice, atenția se îndreaptă tot mai mult și către redresarea societății de după război. În prezent există în jur de 1,2 milioane de veterani de război, însă se preconizează că cifra va ajunge la 5 – 6 milioane.
În mai 2022, împreună cu Ucraina și Moldova, UE a instituit coridoarele de solidaritate UE-Ucraina cu scopul de a facilita exportul de cereale, dar și pentru a importa bunuri de care Kievul are nevoie. UE este de departe cel mai important partener comercial pentru Ucraina, reprezentând aproape 50% din comerțul său total cu mărfuri.
Din mai 2022 până în iunie 2025, Bruxelles-ul a suspendat taxele vamale pentru a sprijini economia ucraineană. Pe 5 iunie anul trecut, UE a decis să prelungească această măsură doar pentru fier și oțel.
Asistența militară acordată de Uniunea Europeană Ucrainei, cu scopul de a se putea apăra împotriva Rusiei, se ridică la aproape 99,7 miliarde de miliarde de euro din toți banii acordați până în acest moment. Acești bani sunt folosiți pentru achiziția de armament, muniție și rachete, sprijin pentru industria de apărare, provizii militare letale și neletale și antrenarea soldaților ucraineni.
De asemenea, prin intermediul programului Acțiunea de Securitate pentru Europa (SAFE), Bruxelles-ul oferă împrumuturi țărilor europene de până la 150 de miliarde de euro pentru a spori investițiile în apărare și achiziții publice comune.
Deși teoretic doar statele membre pot obține împrumuturi SAFE, Ucraina poate participa în condiții egale la achizițiile publice comune în cadrul instrumentului SAFE. În plus, companiile ucrainene sunt eligibile în mod implicit pentru achizițiile publice în cadrul SAFE.
Uniunea Europeană a menținut stabilitatea energetică a Ucrainei prin intermediul Fondului de sprijin energetic și al mecanismului de protecție civilă al UE, prin care s-au furnizat mii de generatoare electrice, gaze și electricitate, dar și becuri LED și alte echipamente. Din martie 2022, rețeaua electrică a Ucrainei a fost sincronizată cu cea europeană.
De la începutul războiului, Rusia a vizat în mod sistemic infrastructura energetică a Ucrainei. Peste jumătate din aceasta a fost distrusă, ceea ce înseamnă o pierdere de aproximativ 70% din capacitatea de generare a energiei de dinainte de război.
Încă din anul 2022, UE a fost cel mai mare contributor la securitatea energetică a Ucrainei. Pentru iarna 2026-2027, Comisia a anunțat un pachet de 922 de milioane de euro pentru a oferi un sprijin esențial pentru producerea de energie. Pentru iarna anterioară, sprijinul s-a ridicat la 977 milioane de euro pentru achiziția de gaze.
Războiul declanșat de Rusia a dus la un aflux de milioane de ucraineni în Uniunea Europeană și Republica Moldova. Pe 4 martie 2022, Bruxelles-ul a activat directiva privind protecția temporară, ceea ce le-a permis ucrainenilor să beneficieze de dreptul la ședere, accesul la piața muncii și locuințe, asistență socială și medicală, precum și accesul la educație.
În total s-au alocat până la 17 miliarde de euro către statele membre care au acordat servicii ucrainenilor. Peste 4,37 milioane de refugiați sunt înregistrați pentru protecție temporară în UE.