(P) Cum reciclăm corect cartonul. Reguli esențiale pentru o reciclare corectă

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16:33
Cum reciclăm corect cartonul. Reguli esențiale pentru o reciclare corectă.
SE ELIMINĂ SCOTCH-UL ȘI CAPSELE
Îndepărtați benzile adezive, etichetele mari de plastic și capsele metalice înainte de pliere.
FĂRĂ GRĂSIME
Cartonul pătat cu ulei sau mâncare (cum sunt cutiile de pizza) nu se reciclează deoarece grăsimea nu poate fi separată din fibră. Cartonul trebuie să fie curat, uscat și necontaminat cu resturi alimentare.
USCARE
Cartonul ud sau mucegăit compromite întregul lot de reciclare.
PLIERE
Pentru a ocupa cât mai puțin volum, cartonul se împăturește/turtește, astfel încât să ajungă la o formă cât mai plană.