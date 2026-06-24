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(P) Cum reciclăm corect cartonul. Reguli esențiale pentru o reciclare corectă

(P) Cum reciclăm corect cartonul. Reguli esențiale pentru o reciclare corectă
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Cum reciclăm corect cartonul. Reguli esențiale pentru o reciclare corectă.

Regulile esențiale pentru o reciclare corectă sunt:

SE ELIMINĂ SCOTCH-UL ȘI CAPSELE

Îndepărtați benzile adezive, etichetele mari de plastic și capsele metalice înainte de pliere.

FĂRĂ GRĂSIME

Cartonul pătat cu ulei sau mâncare (cum sunt cutiile de pizza) nu se reciclează deoarece grăsimea nu poate fi separată din fibră. Cartonul trebuie să fie curat, uscat și necontaminat cu resturi alimentare.

USCARE

Cartonul ud sau mucegăit compromite întregul lot de reciclare.

PLIERE

Pentru a ocupa cât mai puțin volum, cartonul se împăturește/turtește, astfel încât să ajungă la o formă cât mai plană.

SE COLECTEAZĂ PENTRU RECICLARE:

  • Carton simplu, utilizat la ambalarea produselor alimentare și nealimentare;
  • Carton ondulat – „încrețit” (provenit din cutii de ambalare);
  • Pungi din carton;
  • Cutii de pizza necontaminate (se poate păstra partea de sus a cutiei care nu se murdărește de obicei);
  • Cartoane-suport pentru cafea;
  • Cartoane/cofraje de ouă;
  • Plicuri din carton (după îndepărtarea componentelor din plastic, cum ar fi „ferestrele” din plastic sau benzile adezive);
  • Role din carton (rămase de la prosoapele din hârtie și hârtia igienică);
  • Cărți poștale și felicitări;
  • Hârtie maro.

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