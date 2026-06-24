(P) Cum reciclăm corect cartonul. Reguli esențiale pentru o reciclare corectă

Cum reciclăm corect cartonul. Reguli esențiale pentru o reciclare corectă.

Regulile esențiale pentru o reciclare corectă sunt:

SE ELIMINĂ SCOTCH-UL ȘI CAPSELE

Îndepărtați benzile adezive, etichetele mari de plastic și capsele metalice înainte de pliere.

FĂRĂ GRĂSIME

Cartonul pătat cu ulei sau mâncare (cum sunt cutiile de pizza) nu se reciclează deoarece grăsimea nu poate fi separată din fibră. Cartonul trebuie să fie curat, uscat și necontaminat cu resturi alimentare.

USCARE

Cartonul ud sau mucegăit compromite întregul lot de reciclare.

PLIERE

Pentru a ocupa cât mai puțin volum, cartonul se împăturește/turtește, astfel încât să ajungă la o formă cât mai plană.

SE COLECTEAZĂ PENTRU RECICLARE: