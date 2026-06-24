EXCLUSIV FCSB, azi de la 19:30. Ce se întâmplă cu transferurile lui Denis Drăguș și Florinel Coman. Un alt fotbalist este dorința lui Gigi Becali

Emisiunea EXCLUSIV FCSB, o producție marca ProSport, continuă și astăzi, de la ora 19:30, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport .

Jucătorii de la FCSB s-au reunit la baza sportivă din Berceni, iar pe 26 iunie vor pleca într-un cantonament în Olanda. Până la această oră, roș-albaștrii au transferat doar un jucător.

Totuși, marea dorință a lui Gigi Becali este legată de venirile lui Denis Drăguș și Florinel Coman. Vom vorbi astăzi la EXCLUSIV FCSB, de la ora 19:30, despre stadiul în care se află negocierile cu cei doi fotbaliști.

Totodată, pe lângă Ronny Labonne, FCSB vrea să mai aducă un fotbalist cu o cotă bună de piață. Vom discuta despre această presupusă mutare la EXCLUSIV FCSB.

Invitații de astăzi sunt jurnalistul Ion-Dumitru Panainte și Robert Panduru, fostul preparator fizic de la naționala U19 a României. Vom analiza împreună și echipa de start pe care FCSB o poate trimite în primul meci european, dar și unde ar mai trebui întărit lotul. Nu în ultimul rând, sunt ceva probleme și cu Florin Tănase, care încă n-a semnat prelungirea contractului.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiune prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook . Acestea vor fi citite în timp real.

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