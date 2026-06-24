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Petrișor Peiu spune că toate variantele de Executiv sunt niște „ficțiuni” de scurtă durată: „Așteptăm, să-i vedem cum se fac de râs”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR / Sursa FOTO: AUR
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Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat, într-o intervenție la B1 TV, că are certitudinea că orice majoritatea se va contura în vederea formării unui guvern se va destrăma. Acesta susține că singura soluție pentru depășirea crizei politice sunt alegerile anticipate.

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Petrișor Peiu a spus că toate variantele de Executiv „sunt niște ficțiuni” care vor dura puțin timp. Acesta a anunțat că AUR va urmări cum celelalte partide se fac de râs în încercarea de a forma o nouă majoritate.

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„Toate aceste variante de Executiv sunt niște ficțiuni care vor dura cel mult câteva luni. Le urez succes, ce să zic… Nu cred că vor reuși să facă majorități stabile prin care să nu se certe între ei în următoarele luni. Poziția noastră este să așteptăm, să-i vedem cum se fac de râs, ca și la precedentele încercări cu Tomac și Veștea. Simplu! Ce putem să facem?”, a declarat Petrișor Peiu, la B1 TV.

„Românii trebuie să vadă pe decizia cui își pun speranțele”

Liderul senatorilor AUR crede că orice alianțe se vor face acestea se vor destrăma rapid.

„Chiar dacă se va constitui (o majoritate), va fi foarte ușor să se destrame. Foarte ușor. Adică nu există posibilitatea de a face majorități stabile. Dacă dânșii se încăpățânează să le facă, nu avem ce să le facem. Până la urmă, românii trebuie să vadă pe decizia cui își pun speranțele”.

AUR vrea alegeri anticipate

Întrebat dacă în continuare crede că varianta alegerilor anticipate este cea mai plauzibilă, Petrișor Peiu a răspuns că susține o variantă rațională. Acesta a subliniat că „circul politic” se datorează coaliției PNL-PSD-USR-UDRM-Minorități care au incompatibilități care accentuează situația de criză din România.

„Eu susțin o variantă rațională. Atâta timp cât nu se poate face o majoritate stabilă, logica politică elementară ne spune că ar trebui să se facă alegeri anticipate. Dacă noi credem că am inventat sau au inventat dânșii în România o altfel de rețetă decât cele existente în lumea largă, le urăm succes, dar atragem atenția tuturor românilor asupra faptului că este un circ care nu ni se datorează, ci se datorează coaliției PNL-PSD-USR -UDMR-Minorități care au, evident, niște incompatibilități între dânșii, incompatibilități care conduc la perpetuarea acestei situații de criză. Va fi exact la fel și peste trei luni, și peste șase luni, și peste un an. N-am ce să le fac…”.

PSD a decis să intre la guvernare. Sorin Grindeanu este propunerea de premier

Sorin Grindeanu a anunţat miercuri că PSD a decis în Biroul Politic Naţional, în unanimitate, să-şi asume responsabilitatea răspunderea guvernării, iar preşedintele partidului să fie propunerea de premier.

„PSD a decis în BPN, în unanimitate, să își asume responsabilitate guvernării iar președintele partidului să fie propunerea de premier. De asemenea, le-am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniștrii în cazul în care PSD va primi mandatul de la președintele României”, a spus Sorin Grindeanu.

Liderul social-democraților a menţionat că PSD îşi poate asuma guvernarea doar în condiţii clare şi transparente.

„PSD își poate asuma guvernarea, dar în condiții clare și transparente. De aceea am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formațiuni politice pro-occidentale din Parlament draftul unui acord politic. Vorbim de lucruri generale legate de prioritățile României pe termen scurt și mediu: PNRR, OCDE, SAFE și respectare țintelor de deficit și nu de condiții impuse partidului Social Democrat”.

Sursa video: B1 TV.

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