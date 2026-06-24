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Participă la realizarea măsurătorilor când echipa de cadastru începe lucrările! Poți evita erorile!

Participă la realizarea măsurătorilor când echipa de cadastru începe lucrările! Poți evita erorile!
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Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților, derulate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), presupun mai multe etape, iar una dintre cele mai importante este cea a măsurătorilor realizate în teren. În această etapă, colaborarea proprietarilor cu prestatorul lucrărilor de înregistrare sistematică contribuie la identificarea corectă a imobilelor și la întocmirea unor documente tehnice conforme cu situația din teren.

Participarea deținătorilor la efectuarea măsurătorilor și prezentarea documentelor disponibile ajută la evitarea unor eventuale neconcordanțe privind amplasamentul, limitele sau situația juridică a proprietăților.

Cum se desfășoară procesul de măsurare?

În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, prestatorul lucrărilor efectuează măsurători cadastrale și colectează informațiile necesare pentru identificarea imobilelor.

Datele obținute din teren sunt analizate împreună cu informațiile existente în documentele puse la dispoziție de proprietari și de instituții, pentru întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului.

Cine face parte din echipa care realizează măsurătorile?

Chiar și în absența proprietarului, prestatorul lucrărilor de înregistrare sistematică, însoțit de reprezentantul primăriei, realizează măsurătorile necesare pentru identificarea proprietăților. În acest proces sunt utilizate mai multe surse de informații care permit stabilirea amplasamentului și delimitarea imobilelor.

Printre acestea se numără documentele de proprietate existente, informațiile din registrele locale sau datele din evidențele primăriei. Aceste informații sunt analizate și corelate cu situația identificată în teren.

Prestatorul lucrărilor de înregistrare sistematică efectuează măsurători cu echipamentele topografice de specialitate, prin aceste operațiuni fiind determinate coordonatele (amplasamentul) și suprafețele imobilelor, iar datele obținute sunt utilizate pentru întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului.

Ce documente trebuie prezentate ?

Pentru identificarea și înregistrarea corectă a proprietăților, proprietarii/deținătorii trebuie să prezinte echipei care face măsurătorile:

  • acte care atestă dreptul de proprietate;

  • acte succesorale;

  • hotărâri judecătorești referitoare la proprietate;

  • documente care atestă posesia imobilului;

  • alte documente care conțin informații relevante despre proprietate și titularii acesteia.

Prezentarea documentelor contribuie la stabilirea corectă a datelor care vor fi înscrise în documentele tehnice ale cadastrului.

De ce este importantă participarea proprietarului?

Pentru identificarea corectă a proprietății, proprietarul sau deținătorul imobilului este în măsură să ofere informații importante privind amplasamentul și limitele acesteia.

Prezența acestuia și colaborarea cu echipa de cadastru în momentul efectuării măsurătorilor contribuie la reducerea riscului apariției unor erori și facilitează clarificarea eventualelor situații care necesită informații suplimentare.

Ce urmează după efectuarea măsurătorilor?

Informațiile colectate în teren sunt utilizate pentru întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului. După finalizarea acestora, documentele sunt publicate pentru verificare.

În această etapă, proprietarii/deținătorii au posibilitatea să consulte informațiile referitoare la imobilele lor și să solicite corectarea eventualelor neconcordanțe, potrivit procedurilor prevăzute de lege.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor (case și terenuri) din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații pe: https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html.

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

PENTRU PROPRIETATEA TA.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

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