(P) Cum schimbă tehnologia și inteligența artificială piața chiriilor și vânzărilor fără comision în România

O pia ță imobiliară în transformare

Piața imobiliară din România trece printr-o schimbare structurală.

Dacă în urmă cu doar câțiva ani aproape orice închiriere sau vânzare trecea printr-o agenție, în 2025 vedem tot mai multe tranzacții directe între proprietari și chiriași sau cumpărători.

Oamenii au obosit să plătească comisioane de 1-3% și să depindă de intermediari. În schimb, preferă platformele imobiliare digitale care oferă siguranță, verificare automată și contact direct.

Această evoluție nu este întâmplătoare – ea este alimentată de tehnologie și, în special, de inteligența artificială, care schimbă felul în care căutăm, analizăm și alegem locuințele.

De la agen ți la algoritmi: cum a început tranziția

Timp de decenii, agenții imobiliari au fost principala sursă de informație pentru cei care căutau o locuință.

Astăzi, rolul lor este tot mai mult preluat de platforme inteligente și de instrumente AI, care pot oferi același nivel de consiliere – uneori chiar mai precis.

Un exemplu concret:

AI-ul poate analiza în timp real mii de anunțuri imobiliare din București, Cluj sau Brașov și poate identifica prețul mediu real pentru un apartament de 2 camere într-o anumită zonă.

Asta înseamnă că un proprietar poate seta prețul corect încă din prima zi, iar un cumpărător poate evita să plătească mai mult decât valoarea pieței.

Proprietarii renunță la agenții și comisioane

Tot mai mulți proprietari aleg modelul „direct proprietar”.

Pe platformele imobiliare moderne care integrează tehnologii AI, procesul de listare e simplu:

proprietarul adaugă anunțul gratuit,

sistemul verifică automat informațiile,

cumpărătorii sau chiriașii pot aplica direct,

iar comunicarea se face prin chat securizat, fără să se publice numărul de telefon.

Avantajul? Fără comisioane, fără intermediari, fără stres.

Pentru mulți, acest model devine standardul unei piețe mai curate, unde ambele părți au control total asupra tranzacției.

Chiriașii caută chirii fără comision și locuinț e verificate

Chiriașii din 2025 sunt diferiți: informați, atenți la detalii și conectați.

Ei folosesc din ce în ce mai des AI-ul pentru a filtra și evalua anunțuri, pentru a compara prețuri și pentru a evita ofertele false.

De exemplu, o simplă căutare precum „apartament fără comision București 2 camere” generează mii de rezultate, dar algoritmii pot selecta doar proprietățile reale, verificate și actualizate.

În plus, multe platforme folosesc acum verificări automate pentru:

identitatea proprietarului,

existența reală a imobilului (prin imagini și documente),

valabilitatea contractelor de închiriere.

Rezultatul este o experiență mult mai sigură și mai eficientă pentru utilizatori.

AI-ul devine consultant imobiliar

Unul dintre cele mai interesante efecte ale digitalizării este faptul că AI-ul a început să înlocuiască treptat consultanții imobiliari.

Sistemele inteligente pot deja:

recomanda zone potrivite în funcție de buget și stil de viață,

calcula randamentul unei investiții într-un apartament de vânzare,

estima timpul mediu de închiriere sau de vânzare într-o anumită localitate.

De exemplu, un proprietar care vinde un apartament în Cluj poate folosi un instrument bazat pe AI pentru a vedea cât de repede se vând locuințele similare, la ce preț și care sunt cuvintele-cheie potrivite pentru descrierea anunțului.

În mod similar, un chiriaș care caută „apartament 2 camere Timișoara fără comision” primește doar oferte reale, filtrate și relevante pentru preferințele sale.

Cum schimbă tehnologia comportamentul cumpărătorilor

Cumpărătorii moderni se documentează complet online înainte de a lua o decizie.

Folosesc AI-ul pentru a analiza prețuri, verifică evoluția pieței, citesc recenzii despre dezvoltatori și compară contracte de vânzare.

Pentru ei, transparența și rapiditatea sunt mai importante decât prezența unui agent.

De aceea, platformele digitale care oferă acces direct la proprietar și date verificate devin prima alegere. Utilizatorii pot vedea toate informațiile relevante despre un imobil – suprafață, preț, poziționare, imagini reale – și pot contacta direct vânzătorul, fără comision.

AI-ul elimină riscurile și fraudele din piață

Una dintre cele mai mari probleme ale pieței imobiliare din România a fost lipsa de încredere.

Anunțuri false, fotografii ireale, agenți care publică aceeași proprietate sub nume diferite – toate acestea afectau experiența cumpărătorilor.

Prin inteligență artificială, aceste probleme sunt aproape eliminate.

Algoritmii pot detecta instant:

fotografii duplicate,

texte identice copiate între anunțuri,

discrepanțe între descriere și imaginile reale.

Astfel, piața imobiliară devine mai sigură, mai curată și mai predictibilă.

Ora șele unde digitalizarea e cel mai vizibilă

Datele din 2025 arată că orașele în care se realizează cele mai multe tranzacții digitale sunt:

București – lider absolut, cu mii de tranzacții lunare,

Cluj-Napoca – piață activă pe segmentul de apartamente 2 camere,

Timișoara și Brașov – unde cererea pentru chirii fără comision crește constant,

Iași – hub universitar, cu mii de chiriași tineri care caută direct proprietar.

În toate aceste orașe, AI-ul și platformele fără comision au început să înlocuiască rapid metodele tradiționale de vânzare și închiriere.

Viitorul: proprietăț i verificate, tranzac ții directe, zero comisioane

Tendința este clară: românii vor control, siguranță și viteză.

Majoritatea tranzacțiilor imobiliare pot fi complet digitale – de la listare până la semnarea contractului.

Platformele care oferă proprietăți verificate, chat securizat și eliminarea intermediarilor vor deveni norma pieței.

AI-ul nu va înlocui oamenii, ci le va oferi instrumente mai bune pentru a lua decizii.

Pentru chiriași și cumpărători, asta înseamnă mai puține riscuri.

Pentru proprietari, tranzacții mai rapide și mai profitabile.

Iar pentru piața imobiliară românească – un pas uriaș spre maturitate și transparență.