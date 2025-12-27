Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, dat în urmărire internațională pentru spălare de bani

Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost dat în urmărire internațională de Interpol, în baza unei notificări emise de Biroul Central Interpol Paris, transmite sâmbătă Moldpres.

UPDATE. Reacția lui Filat: „Sunt pe loc, nu mă eschivez și nu evit nicio procedură”

Fostul premier al Republicii Moldova a făcut câteva clarificări, după ce s-a aflat că pe numele lui a fost emis un mandat de arestare.

„În primul rând, hotărârea respectivă nu este definitivă. Ea a fost contestată prin apel, iar până la epuizarea tuturor căilor legale de atac nu poate produce efecte juridice finale. În aceste condiții, dosarul nu poate fi transmis Republicii Moldova pentru recunoaștere sau executare, atât timp cât procedurile judiciare din Franța sunt în desfășurare.

În al doilea rând, prezumția de nevinovăție rămâne aplicabilă. Orice prezentare a acestei decizii drept un verdict definitiv sau orice concluzie formulată în mod ireversibil este prematură și contrară principiilor statului de drept”, a transmis Vlad Filat, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

În 8 decembrie, Tribunalul corecţional din Paris l-a condamnat pe Vlad Filat la 2 ani de închisoare într-un dosar de corupţie.

Potrivit NewsMaker, instanţa a constatat că Filat ar fi fost implicat într-un mecanism de spălare de bani legat de mituirea unui funcţionar public străin. Conform anchetatorilor, în anii 2012 şi 2014, el şi fosta sa soţie ar fi achiziţionat mai multe proprietăţi imobiliare în Franţa, în special în regiunea Haute-Savoie, prin intermediul unor companii şi al unui interpus, folosind fonduri provenite de la o companie canadiană. Aceasta obţinuse, în 2011, contractul de gestionare a Loteriei Naţionale a Republicii Moldova, pe perioada în care Filat era prim-ministru.

După ce decizia instanței franceze a devenit publică, Filat a a scris într-o postare pe rețelele sociale că aceasta se referă la dosarul privind partajarea bunurilor după divorțul său din 2012 și că „este una motivată politic și puternic influențată din Republica Moldova”, amintește Ziarul de Gardă.

Mai târziu, Filat a publicat un mesaj scurt pe rețele: „Mulțumesc, Maia!”

Vlad Filat a deţinut funcţia de premier al Republicii Moldova între 2009 şi 2013. Acesta a fost condamnat în 2016 la nouă ani de închisoare pentru corupţie şi abuz de putere, fiind acuzat de delapidarea a 260 de milioane de dolari în dosarul „Frauda bancară”. Fostul premier a fost eliberat din închisoare în 2019.

