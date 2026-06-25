(P) Cum se montează corect o rigolă de duș: ce trebuie să verifici înainte, în timpul și după lucrare

Trendul dușurilor de tip walk-in, amenajate direct pe pardoseală, a transformat radical designul băilor moderne. Dincolo de aspectul vizual minimalist și elegant, succesul unei astfel de amenajări depinde în totalitate de execuția tehnică de sub gresie. Spre deosebire de o cădiță clasică de acril, unde panta este gata formată din fabrică, în cazul unui duș modern pe pardoseală, responsabilitatea preluării apei revine integral modului în care este montat sistemul de drenaj.

O rigolă instalată incorect poate duce la băltirea apei, mirosuri neplăcute în baie sau infiltrații severe care distrug finisajele. Pentru a evita aceste scenarii costisitoare, iată ghidul complet al etapelor esențiale pe care trebuie să le urmărești înainte, în timpul și după finalizarea lucrării.

Planifică înălțimea șapei și poziția scurgerii înainte de montaj

Pregătirea este faza critică în care se fac cele mai multe greșeli. Înainte de a sparge pardoseala, trebuie să măsori diferența de nivel disponibilă în șapă pentru a te asigura că există spațiu suficient pentru corpul sifonului și pentru panta țevii de evacuare (minimum 1-2%). Tot în această etapă trebuie luate în considerare diversele tipuri de rigole existente pe piață: unele permit evacuarea verticală, altele orizontală, iar înălțimea lor de montaj diferă în funcție de model. Dacă ai un spațiu limitat pe înălțime, cum se întâmplă adesea la blocurile de apartamente, orientează-te din start către un model cu gardă hidraulică joasă, special conceput pentru renovări.

Poziționează corpul rigolei și reglează picioarele de nivel în timpul lucrării

Odată stabilit locul, rigola se fixează pe poziție. Modelele moderne vin echipate cu picioare de sprijin reglabile pe înălțime, care permit alinierea perfectă a flanșei. În spațiile înguste, unde fiecare milimetru contează pentru design, o alegere excelentă este o rigola dus slim , care ocupă un spațiu extrem de redus pe lățime și oferă o estetică impecabilă, fiind ideală pentru montajul chiar lângă perete. În timpul turnării șapei de pantă, corpul rigolei trebuie protejat cu o bandă adezivă specială inclusă în pachet, pentru a preveni pătrunderea cimentului sau a murdăriei în interiorul sistemului de evacuare.

Verifică panta și etanșeitatea racordurilor înainte de acoperire

O regulă de aur a instalatorilor profesioniști este realizarea probelor de apă înainte ca totul să fie îngropat definitiv în beton. Conectează rigola la țeava de canalizare și toarnă o cantitate generoasă de apă direct în ea. Verifică cu atenție fiecare îmbinare pentru a te asigura că nu există nicio picătură de scurgere. Tot acum se verifică panta șapei cu o nivelă cu bulă de aer (poloboc) – aceasta trebuie să coboare uniform din toate direcțiile către rigolă, astfel încât apa să nu poată bălti în colțurile dușului.

Aplică hidroizolația lichidă pe flanșa exterioară a sistemului

După ce șapa s-a uscat complet, urmează cel mai important pas pentru siguranța casei tale: hidroizolarea. Apa nu trebuie să ajungă niciodată sub șapă. Aplică o membrană hidroizolantă lichidă în cel puțin două straturi pe toată podeaua și pe pereții zonei de duș. În jurul rigolei, folosește banda de etanșare autoadezivă sau gulerul hidroizolant textil cu care vine echipat produsul. Această bandă se înglobează direct în masa hidroizolației lichide, realizând o legătură perfect etanșă între corpul din inox al rigolei și pardoseală.

Curăță periodic sistemul după darea în exploatare

Odată montată gresia și chituite rosturile, lucrarea este gata, însă responsabilitatea nu se oprește aici. O rigolă corect executată tehnic trebuie să fie complet vizitabilă de sus. După finalizarea șantierului și la intervale regulate de timp în timpul utilizării, îndepărtează grătarul exterior (folosind cheița specială din pachet) și curăță sită de păr și resturi de săpun. Clătește bine interiorul sifonului pentru a te asigura că garda hidraulică funcționează optim și blochează permanent mirosurile din rețeaua de canalizare.

Montarea unei rigole de duș nu este o simplă operațiune de zidărie, ci un proces minuțios care cere precizie milimetrică și respectarea strictă a etapelor de hidroizolare și pantă. Fiecare detaliu ignorat în timpul șantierului se poate transforma ulterior într-o problemă majoră greu de remediat fără a sparge din nou gresia.

Investește în produse de calitate din inox, colaborează cu meșteri care înțeleg importanța hidroizolației și urmărește cu atenție fiecare etapă a montajului. Un duș walk-in corect executat îți va oferi siguranță totală, un confort vizual de excepție și o utilizare fără griji pentru mulți ani de acum încolo!