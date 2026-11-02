(P) Cuplul instantaneu al unei mașini electrice chiar distruge anvelopele?

Una dintre caracteristicile care fac mașinile electrice plăcute la condus este răspunsul aproape instantaneu la apăsarea accelerației. Motorul electric are același cuplu pe toată plaja de turații, ceea ce stârnește deseori tentația de a profita de el, iar anvelopele ar fi primele care ar avea de suferit.

Cuplul instantaneu poate contribui într-adevăr la o uzură mai rapidă a anvelopelor, însă afirmația des întâlnită că mașinile electrice „distrug” anvelopele simplifică prea mult lucrurile. Contează cât cuplu ajunge la roți, cât de repede este transmis, masa automobilului și, mai ales, modul în care conduceți.

La plecarea de pe loc, anvelopele punții motoare trebuie să transmită către carosabil forța necesară accelerării automobilului. Dacă solicitați brusc o mare parte din performanțele disponibile, asupra benzii de rulare apar forțe longitudinale importante. Chiar dacă roțile nu patinează spectaculos și nu lasă două dungi negre pe asfalt, între anvelopă și carosabil poate exista o anumită alunecare la nivelul suprafeței de contact. Repetarea frecventă a unor asemenea accelerații poate grăbi uzura benzii de rulare.

Controlul tracțiunii ajută, dar nu poate anula legile fizicii

Mașinile electrice moderne au însă un avantaj important. Cuplul motorului electric poate fi controlat extrem de rapid și precis, iar sistemele electronice de control al tracțiunii pot interveni înainte ca patinarea să devină evidentă pentru șofer.

Asta nu înseamnă însă că anvelopele nu mai sunt solicitate. Controlul tracțiunii limitează patinarea excesivă și ajută automobilul să folosească eficient aderența disponibilă, dar forța necesară pentru a accelera o mașină care poate cântări două tone sau chiar mai mult trebuie transmisă în continuare prin cele patru suprafețe relativ mici de contact cu asfaltul. De aceea, masa și cuplul trebuie privite împreună. Bateria face ca multe automobile electrice să fie mai grele decât modele comparabile cu motoare termice, iar anvelopele trebuie să suporte această sarcină în timp ce transmit cuplul către carosabil.

Două mașini identice pot uza anvelopele foarte diferit

Stilul de condus poate explica de ce doi proprietari ai aceluiași model electric ajung uneori la rezultate foarte diferite în privința duratei de viață a anvelopelor. Dacă folosiți accelerația progresiv și anticipați traficul, faptul că motorul poate furniza imediat un cuplu foarte mare nu înseamnă că îl și solicitați permanent. Electronica automobilului livrează puterea cerută prin poziția pedalei de accelerație, astfel că un condus liniștit poate reduce considerabil solicitările asupra anvelopelor.

La polul opus, plecările frecvente cu accelerația apăsată puternic, reprizele agresive și exploatarea repetată a performanțelor automobilului vor solicita mai mult banda de rulare. Iar dacă aveți o mașină electrică foarte performantă, accelerația impresionantă din fișa tehnică nu vine cu un set infinit de anvelope inclus. Presiunea incorectă poate accentua problema. La fel și geometria necorespunzătoare a roților sau ignorarea permutării anvelopelor atunci când producătorul automobilului permite acest lucru. De aceea, o uzură rapidă nu trebuie pusă automat doar pe seama motorului electric.

Cuplul instantaneu nu reprezintă un pericol esențial pentru anvelope (vară / iarnă / all-season). Este doar o solicitare suplimentară pe care acestea trebuie să o suporte. Dacă accelerați progresiv, mențineți presiunea recomandată și verificați periodic starea anvelopelor, puteți limita impactul asupra duratei lor de viață. Iar dacă vreți, din când în când, să vă bucurați de accelerația pe care numai un motor electric o poate oferi, o puteți face. Trebuie doar să țineți minte că fiecare demonstrație de performanță are un cost care nu apare pe ecranul central al mașinii: uzura anvelopei.