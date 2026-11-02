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Meteorologii ANM au emis coduri galbene și portocalii de ploi și vânt în mai multe județe ale țării. Până când este valabilă avertizarea

Meteorologii ANM au emis coduri galbene și portocalii de ploi și vânt în mai multe județe ale țării. Până când este valabilă avertizarea
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ANM a emis avertizări de ploi abundente și vânt puternic în mai multe județe, inclusiv în București și Ilfov. În Constanța este în vigoare cod portocaliu de precipitații, iar la munte sunt așteptate și ninsori.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni o informare meteorologică și mai multe avertizări de cod galben și portocaliu de ploi și vânt, valabile în perioada 2-4 noiembrie.

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Meteorologii anunță precipitații moderate în mai multe regiuni ale țării, iar în județul Constanța sunt așteptate cantități importante de apă.

Informarea meteorologică este valabilă de luni, 2 noiembrie, ora 10:00, până miercuri, 4 noiembrie, ora 20:00. Potrivit ANM, va ploua în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, unde cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 20-50 de litri pe metru pătrat.

La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ninsoare. Stratul de zăpadă va avea, în general, între 5 și 15 centimetri.

Vântul va avea intensificări temporare în regiunile sudice și sud-estice, iar miercuri și în cele estice. Vitezele vor ajunge la 40-50 km/h. Pe crestele montane, rafalele vor atinge 60-80 km/h și vor viscoli ninsoarea, informează Mediafax.

Cod galben de ploi în 11 județe și în București

Prima avertizare de cod galben de ploi este valabilă de luni, 2 noiembrie, ora 10:00, până marți, 3 noiembrie, ora 10:00. Sunt vizate județele Călărași, Ialomița, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea, Galați, Prahova, Dâmbovița și Ilfov, municipiul București.

În aceste zone va ploua destul de mult, iar cantitățile de apă vor ajunge la 25-35 de litri pe metru pătrat și, izolat, vor depăși 40 de litri pe metru pătrat.

În Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ninsoare. Aici se va depune un strat de zăpadă de 10-20 de centimetri.

Tot până marți, 3 noiembrie, ora 10:00, ANM a emis cod portocaliu de ploi abundente pentru județul Constanța. În această zonă se vor acumula 40-60 de litri de apă pe metru pătrat, iar local cantitățile vor ajunge la 80-90 de litri pe metru pătrat.

În același interval, este valabil și un cod galben de vânt pentru cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei. Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 50-70 km/h.

Noi avertizări de ploi pentru marți și miercuri

ANM a emis și o nouă avertizare de cod galben de ploi, valabilă de marți, 3 noiembrie, ora 10:00, până miercuri, 4 noiembrie, ora 10:00. Sunt vizate județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița și Ilfov și municipiul București.

În aceste zone, cantitățile de apă vor ajunge la 25-30 de litri pe metru pătrat și, izolat, vor depăși 40 de litri pe metru pătrat.

Pentru județul Constanța, meteorologii au prelungit avertizarea de cod portocaliu de ploi, în același interval, marți, 3 noiembrie, ora 10:00, până miercuri, 4 noiembrie, ora 10:00. Aici va continua să plouă, iar cantitățile de apă vor ajunge la 40-60 de litri pe metru pătrat.

Pe lângă cele menționate, cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei se va afla sub cod galben de vânt până miercuri, la ora 10:00. Rafalele vor atinge temporar viteze de 50-70 km/h.

ANM precizează că informarea meteorologică generală rămâne valabilă până miercuri, 4 noiembrie, ora 20.00.

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