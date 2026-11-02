Consilierul prezidențial Marius Lazurca, mesaj pentru Administrația Trump: Suntem deschiși pentru afaceri! Este timpul să fim mai ambițioși

Consilierul prezidențial pentru securitate națională Marius-Gabriel Lazurca a declarat, într-un interviu acordat Daily Signal, referindu-se la prezența sa în Statele Unite, că vrea să le spună interlocutorilor americani că relaţia strategică a adus multe beneficii ambelor părţi, „dar a venit momentul să fim mai ambiţioşi”. Lazurca a apreciat că este timpul să fie intensificate angajamentele reciproce în sectoare esenţiale pentru ambele ţări.

România, mesaj pentru SUA

Lazurca a admis în interviu că preşedintele SUA Donald Trump a avut dreptate când a spus că Europa ar trebui să îşi asume responsabilităţi mai mari pentru propria securitate. Lazurca a afirmat că relaţia de cooperare dintre SUA şi România a produs rezultate semnificative în domeniile apărării şi securităţii, dar nu a atins acelaşi nivel în plan economic şi că a venit momentul ca această „asimetrie” să fie corectată.

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„Consilierul pentru securitate naţională al României a vizitat săptămâna aceasta Washingtonul, D.C., cu un mesaj pentru omologii săi americani: suntem deschişi pentru afaceri”, arată site-ul de ştiri şi comentarii Daily Signal.

„Sunt aici pentru a le spune interlocutorilor mei americani că relaţia noastră strategică a adus multe beneficii ambelor părţi, dar a venit momentul să fim mai ambiţioşi”, a declarat Lazurca. „Este timpul să (…) ne intensificăm angajamentele reciproce în sectoare esenţiale pentru ţările noastre.”

Preşedintele României, Nicuşor Dan, l-a ales pe Lazurca pentru această funcţie în noiembrie anul trecut. De atunci, acesta a efectuat trei vizite în Statele Unite, cu scopul de a consolida legăturile dintre cele două ţări, subliniază Daily Signal, precizând că, în calitate de consilier prezidenţial pentru politică externă şi securitate naţională, Lazurca urmăreşte îndeaproape războiul care continuă între Rusia şi Ucraina. România are cea mai lungă frontieră cu Ucraina dintre vecinii acesteia care sunt membri ai NATO sau ai Uniunii Europene, a declarat Lazurca.

În anii care au trecut de la invazia Rusiei din 2022, România a oferit ajutor Ucrainei şi susţine „o pace justă şi durabilă”, comentează Daily Signal.

„Trecem printr-o etapă de escaladare foarte gravă”, a spus consilierul lui Nicușor Dan, făcând referire la intensificarea atacurilor ruseşti împotriva Ucrainei şi la posibilele consecinţe pentru ţările vecine.

„România este probabil ţara cea mai expusă efectelor de propagare ale acestui război”, a spus el.

Apropierea României de Ucraina este unul dintre motivele pentru care Lazurca s-a declarat încurajat de eforturile preşedintelui american de a pune capăt războiului.

„Susţinem foarte mult, din punct de vedere politic”, iniţiativele de pace ale lui Trump, a declarat el. „Ne-am dori ca acest război să se încheie.”

Acesta a avertizat însă că simpla încetare a luptelor nu ar fi suficientă. Potrivit acestuia, obiectivul final ar trebui să fie o Ucraină suverană şi liberă.

„O pace nedreaptă nu este cu adevărat o pace, pentru că nu va dura”, a declarat Lazurca. „Din acest motiv, este important să obţinem o încetare a focului. Acesta este primul pas şi doar primul pas”, mai precizează el.

Lazurca: „Preşedintele Trump a avut dreptate”

„Noi, în România, considerăm că securitatea naţională este o responsabilitate naţională” şi că ţările „trebuie să acorde mai multă atenţie securităţii proprii”, a declarat Lazurca.

„În această privinţă, am considerat şi considerăm în continuare că preşedintele Trump a avut dreptate când a spus că Europa ar trebui să îşi asume responsabilităţi mai mari pentru propria securitate”, argumenetează el.

Lazurca a declarat că România va aloca anul acesta 3,7% din PIB pentru apărare şi securitate, în timp ce ţările NATO depun eforturi pentru a atinge angajamentul de 5% stabilit la summitul Alianţei de la Haga.

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei, împreună cu apelurile lui Trump pentru o împărţire mai echitabilă a responsabilităţilor, au adus în centrul atenţiei obligaţiile care decurg din apartenenţa la Alianţă.

România, a spus Lazurca, este „pregătită să joace un rol mai important în cadrul NATO, în direcţia menţionată în numeroase ocazii de preşedintele Trump”.

De ce România priveşte către America

Relaţia României cu Statele Unite depăşeşte preocupările actuale legate de securitate.

Lazurca a descris o ţară în care sentimentul proamerican este profund înrădăcinat, declarând pentru Daily Signal că nu există „niciun partid sau segment al populaţiei antiamerican”.

Acest sprijin, a spus Lazurca, le oferă liderilor români posibilitatea de a acţiona hotărât atunci când este necesară cooperarea cu Statele Unite.

„Românii se aşteaptă ca liderii lor să fie aliniaţi cu SUA şi să ajute SUA ori de câte ori este posibil”, a declarat Lazurca.

„Aceasta este o relaţie reciproc avantajoasă”, a adăugat el. „Românii se aşteaptă, de asemenea, să primească mai multă securitate, mai multă prosperitate şi mai multă libertate din partea SUA”, subliniază el.

Lazurca pune această afinitate faţă de America, în parte, pe seama experienţei României din perioada comunistă.

Rezistenţa armată împotriva comunismului în România a continuat până în anii 1960, a spus el. Unii dintre cei care se opuneau regimului comunist au rămas motivaţi de convingerea că ajutorul avea să vină, în cele din urmă, din SUA.

„Exista ceva care îi făcea pe aceşti oameni, aceste grupuri, să rămână (…) pregătiţi să lupte”, a declarat Lazurca. „Şi anume gândul că vin americanii.”, a mai spus el.

România a ieşit din perioada comunistă ca o „ţară anticomunistă”, a spus el, profund marcată de experienţa relaţiei cu Uniunea Sovietică.

Cele două naţiuni împărtăşesc atât valori, cât şi interese de securitate, a afirmat Marius Lazurca, descriind România drept o ţară creştină care acordă importanţă valorilor familiale şi este „în mod natural (…) conservatoare în multe privinţe”.

Prin urmare, relaţia dintre cele două ţări s-a dovedit a fi, potrivit lui, una care rezistă schimbărilor ideologice şi schimbărilor de administraţie.

„Ne place să forăm”

Consilierul lui Nicușor Dan a declarat că România doreşte să transforme această istorie comună şi parteneriatul în domeniul securităţii într-o relaţie economică mai puternică.

El a afirmat că relaţia de cooperare dintre SUA şi România a produs rezultate semnificative în domeniile apărării şi securităţii, dar nu a atins acelaşi nivel în plan economic.

„A venit momentul”, a spus el, „să corectăm (…) această asimetrie”.

Lazurca a identificat energia, transporturile şi logistica, noile tehnologii, inteligenţa artificială şi producţia de echipamente militare drept domenii în care cele două ţări şi-ar putea extinde cooperarea.

„Ne aliniem la cele mai importante priorităţi ale acestei administraţii într-un mod foarte organic şi natural”, a spus el. „Nu trebuie să facem niciun efort pentru a părea aliniaţi”, a mai afirmat el.

Energia reprezintă una dintre cele mai importante oportunităţi.

Lazurca a făcut referire la Neptun Deep, un proiect de exploatare a gazelor naturale offshore în Marea Neagră, despre care a spus că ar putea ajuta România şi Europa să îşi reducă dependenţa de gazele ruseşti.

„România este deschisă pentru afaceri”, a declarat el. „Poate părea o glumă, dar nu este chiar o glumă. Ne place să forăm”

Lazurca a susţinut că România poate fi genul de partener european pe care administraţia Trump l-a cerut: unul dispus să investească mai mult în propria apărare, menţinând în acelaşi timp o relaţie strânsă cu Statele Unite şi deschizând noi oportunităţi de cooperare economică.

Republica Moldova se confruntă cu presiuni din partea Rusiei

Războiul din Ucraina vecină nu reprezintă singura preocupare a României în ceea ce priveşte influenţa Rusiei în regiune.

Lazurca, care a fost anterior ambasadorul României în Republica Moldova, a indicat această ţară drept o altă ţintă a presiunilor ruseşti.

„Cu excepţia, desigur, a Ucrainei, Republica Moldova este ţara care suferă cel mai mult de pe urma consecinţelor războiului”, a spus Lazurca, argumentând că Republica Moldova merită mai multă atenţie politică şi asistenţă.

El a făcut referire în mod special la Transnistria, regiunea separatistă a Republicii Moldova, ca exemplu al tacticilor ruseşti care preced invazia pe scară largă a Ucrainei.

România a încercat să ajute Republica Moldova, a declarat Lazurca, precizând că cele două ţări au în comun limba şi istoria.

Provocările de securitate cu care se confruntă Ucraina, Republica Moldova şi România întăresc importanţa unei relaţii solide cu Washingtonul, a spus Lazurca. Ele subliniază, de asemenea, argumentul său potrivit căruia europenii trebuie să facă mai mult ei înşişi.

Mesajul său către Statele Unite este că România este pregătită să facă ambele lucruri.