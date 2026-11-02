Comentatorul politic american Tucker Carlson, fost aliat al președintelui Donald Trump, a afirmat duminică seara că administrația Trump ar putea fi la doar câteva zile distanță de lansarea unui atac nuclear asupra Iranului. Acesta susține că prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu exercită presiuni asupra președintelui SUA pentru a autoriza un atac asupra unei instalații nucleare din centrul Iranului, relatează Anadolu Agency.

Într-o postare pe contul său de X, Carlson a identificat ca potențială țintă Muntele Pickaxe, unde serviciile secrete israeliene ar considera că Iranul și-a reluat programul de îmbogățire a uraniului.

Carlson este un comentator politic conservator și fost prezentator la Fox News, a cărui emisiune, „Tucker Carlson Tonight”, a fost difuzată între 2016 și 2023. În prezent, el prezintă o emisiune politică independentă pe X, unde comentează în mod regulat politica externă a SUA și afacerile internaționale.

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Carlson a afirmat că armele convenționale ale SUA nu ar putea penetra stratul de granit solid, estimat la peste 91 de metri, care protejează tunelurile subterane de la fața locului, ceea ce face ca un atac nuclear să fie singura opțiune militară.

„Bibi (Netanyahu) îl sună pe Trump în legătură cu asta în fiecare zi”, ar fi declarat un observator bine informat, citat de Carlson.

Carlson a susținut că supraviețuirea politică a lui Netanyahu este motivul pentru care acesta insistă asupra unor noi acțiuni militare. El a afirmat că Netanyahu are nevoie de intervenția lui Trump pentru a-și asigura o majoritate de 61 de locuri în Knesset, în urma ultimelor rezultate electorale, avertizând că, în caz contrar, acesta ar putea pierde puterea și s-ar putea confrunta cu anchete și, eventual, cu închisoarea.

El a susținut, de asemenea, că Netanyahu a exercitat presiuni asupra unor înalți oficiali americani, printre care secretarul Apărării, Pete Hegseth, și amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA, pentru a relua operațiunile de amploare.

Carlson a afirmat, de asemenea, că secretarul de stat Marco Rubio și directorul CIA, John Ratcliffe, îi urmau exemplul lui Netanyahu.

El a mai spus că și fostul președinte Barack Obama s-a opus acordului de pace cu Iranul care se elaborează la Doha.

Temerile privind o escaladare regională

Potrivit Anadolu Agency, Carlson a mai afirmat că aliații SUA din Orientul Mijlociu sunt din ce în ce mai îngrijorați de o reluare a luptelor. El a susținut că Netanyahu s-a deplasat în secret la Abu Dhabi pe 27 septembrie pentru a convinge Emiratele Arabe Unite să susțină un atac decisiv asupra Iranului, însă oficialii emirati au refuzat.

Avertizând asupra consecințelor economice, Carlson a afirmat că cele opt luni de conflict au afectat grav economiile din Golf, precum și piețele mondiale ale energiei și îngrășămintelor. El a susținut că 11 dintre cele aproximativ 850 de superpetroliere din lume au suferit avarii grave în Strâmtoarea Ormuz numai în luna octombrie.

El a avertizat, de asemenea, că o explozie nucleară la Pickaxe Mountain ar putea contamina Golful și ar putea pune în pericol aprovizionarea cu apă a aproximativ 100 de milioane de oameni.

Carlson a susținut că un atac nuclear al SUA ar putea crea un precedent periculos, încurajând potențial Rusia să folosească arme nucleare împotriva Ucrainei, declanșând noi tensiuni nucleare între India și Pakistan și determinând Coreea de Nord să atace Seulul.

„După primul atac nuclear, cel de-al Treilea Război Mondial este inevitabil. Acel război ar fi scurt și definitiv”, a scris el.

El a mai susținut că administrația Trump a revizuit în secret, încă din februarie, doctrina nucleară a SUA pentru a facilita și a spori probabilitatea utilizării în primul rând a așa-numitelor „arme nucleare de câmp de luptă”.

Vance și Witkoff îl îndeamnă pe Trump să mizeze pe calea diplomatică

Carlson a afirmat că Trump ar putea decide până pe 7 noiembrie dacă va autoriza utilizarea armelor nucleare, adăugând că vicepreședintele JD Vance și trimisul special Steve Witkoff îl îndemnau să urmărească încheierea unui acord diplomatic cu Teheranul.

SUA ar putea lansa un atac asupra instalațiilor nucleare iraniene rămase „în 10 minute”

Afirmațiile lui Carlson vin în urma declarațiilor făcute de Trump sâmbătă în fața jurnaliștilor, la reședința sa Mar-a-Lago din Florida, potrivit cărora una sau două instalații nucleare iraniene rămân ținte potențiale și că SUA ar putea lansa un atac asupra acestora în 10 minute.

Trump a menționat în mod specific Muntele Pickaxe, afirmând că are planuri militare pentru acea zonă, dar nu a precizat că ar fi fost autorizat un atac nuclear.

„Probabil că ar trebui să vă uitați la Muntele Pickaxe, trebuie să vă ocupați de asta. Putem face totul foarte repede”, a adăugat el.

Axios a relatat că Trump și Netanyahu au purtat sâmbătă o conversație telefonică tensionată, citând surse israeliene și americane. Conform raportului, Netanyahu insistă pentru reluarea acțiunilor militare imediat după alegerile intermediare din SUA de marți, în timp ce Trump preferă să permită continuarea negocierilor diplomatice.