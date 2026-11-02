Iliana Iotova a câștigat turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Bulgaria, alături de Kiril Valchev, cu 57,566% din voturi. Potrivit rezultatelor finale anunțate de Comisia Electorală Centrală, diferența față de adversarii lor a fost de peste 343.000 de voturi.

Iliana Yotova a câștigat alegerile prezidențiale din Bulgaria, după ce a obținut peste un milion de voturi în turul al doilea, desfășurat duminică, 1 noiembrie 2026. Rezultatele finale publicate luni dimineață de Comisia Electorală Centrală (CEC) confirmă victoria tandemului format din Yotova și Kiril Valchev în fața perechii Andrey Gyurov – Georgi Kandev, potrivit Novinite.com.

După centralizarea tuturor proceselor-verbale de la secțiile de votare, Iotova și Valchev au obținut 1.093.852 de voturi, reprezentând 57,566% din total.

Adversarii lor, Andrey Gyurov și Georgi Kandev, au fost votați de 750.251 de alegători, echivalentul a 39,483%. Diferența dintre cele două perechi a fost de 343.601 voturi.

Alți 56.080 de cetățeni, reprezentând 2,951% din voturile exprimate, au ales opțiunea „Nu susțin pe nimeni”.

Datele au fost publicate de autoritatea electorală bulgară luni, 2 noiembrie, la ora 9:15.

Gyurov a câștigat votul diasporei. Diferențe mari între alegătorii din SUA și Rusia

Deși Iliana Yotova a câștigat scrutinul la nivel național, rezultatele votului din străinătate au fost favorabile contracandidatului său.

După centralizarea tuturor proceselor-verbale din diaspora, Andrey Gyurov și Georgi Kandev au obținut 60.413 voturi, reprezentând 56,363%.

În schimb, Iliana Iotova și Kiril Valchev au primit 44.413 voturi, echivalentul a 41,435%.

Rezultatele au confirmat tendința observată încă din timpul numărătorii parțiale. La procesarea a 99,02% dintre procesele-verbale din străinătate, Gyurov și Kandev conduceau cu 56,23%, în timp ce Yotova și Valchev aveau 41,56%. Preferințele electorale ale bulgarilor din diaspora au diferit considerabil în funcție de țara în care au votat.

În Statele Unite, Gyurov și Kandev au obținut 67,5% din voturi, față de 30,5% pentru Yotova și Valchev. Alți 1,9% dintre alegători au selectat opțiunea „Nu susțin pe nimeni”.

În Rusia, rezultatul a fost invers: Iotova și Valchev au câștigat 84% din voturi, în timp ce Gyurov și Kandev au primit 13,7%. Procentul celor care nu au susținut niciuna dintre perechi a fost de 2,4%.

Prezența la vot și rezultatele din primul tur

Comisia Electorală Centrală a raportat o participare de 19,33% la ora 16:00, în ziua scrutinului din 1 noiembrie. Până la acel moment votaseră 1.282.848 de persoane, dintr-un total de 6.637.274 de alegători cu drept de vot. Numărătoarea paralelă realizată de institutul Trend a indicat o participare de 27,5% în turul al doilea.

Iliana Iotova și Kiril Valchev intraseră în turul decisiv după ce obținuseră 34,759% din voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale. Andrey Gyurov și Georgi Kandev se clasaseră pe locul al doilea, cu 31,952% din sufragii.