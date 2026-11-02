Anca Alexandrescu îl acuză pe George Simion că vrea să o scoată de la Realitatea PLUS: „Am ajutat la crearea unui monstru, dar tot eu voi ajuta la înlăturarea lui”

Anca Alexandrescu a lansat noi critici la adresa liderului AUR George Simion, pe care îl consideră principalul responsabil pentru dezbinarea taberei suveraniste. Realizatoarea TV a vorbit și despre decizia acestuia de a interzice conducerii AUR să mai participe la emisiunea sa, „Culisele statului paralel”.

Anca Alexandrescu l-a criticat dur pe George Simion. Jurnalista Realitatea PLUS s-a referit și la oamenii care s-au prezentat la Arestul Central, pentru a-l susține pe Călin Georgescu, spunând că o parte dintre ei nu se mai regăsesc în acțiunile organizate de Gelu Vișan, transmite realitatea.net.

„Oamenii întreabă de ce nu vine Realitatea la Arestul Central. Dar nici nu va mai călca, ca să fie foarte clar.

Ați arătat cei care ați fost acolo o parte, pentru că am văzut că erau și oameni cu bun simț, supărați într-adevăr pe Realitatea, dar oameni care s-au comportat bine. Era un domn care chiar terminase facultatea de medicină veterinară, l-am văzut acolo, un om foarte articulat, care stătea de 30 de zile acolo, mi-a spus cineva care merge des acolo la Arestul Central, că sunt foarte mulți oameni de acest gen.

De asta nici nu-i mai vedeți pe toți acolo, pentru că nu se regăsesc în circul pe care îl face Vișan și toată gașca alu Băsescu și Ponta, pentru că ei sunt într-o gașcă acolo, ca să fie foarte clar. Cât despre domnul Simion, unde este?”, a susținut Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu dă vina pe George Simion pentru dezbinarea taberei suveraniste

Realizatoarea de la Realitatea PLUS spune că tensiunile dintre membrii AUR și comportamentul lui George Simion ar putea afecta întreaga mișcare suveranistă.

„A depus cererea, am înțeles că niște oameni de la AUR vor depune cererea. Unde? Când se va face? Înțeleg că deja se ceartă unul dintre ei, sunt supărați că s-a bucurat Alexandreasca, că îl ceartă ei pe Simion. Certați-l pe Simion în continuare, n-am nicio problemă, n-aveți decât să vă scoateți ochii și să vă certați între voi, pentru că nu faceți decât mahala. Mahala.

Asta va duce la sfârșitul valului suveranist. Vă spun de câteva luni de zile. Și principalul vinovat este George Simion. Care George Simion, de frică că la un moment dat Călin Georgescu o să se rupă de el și o să-și facă nu neapărat un partid, pentru că știți că Călin Georgescu este împotriva partidelor, poate un grup separat. Habar n-am ce va face, e treaba domnului Georgescu, n-are decât să meargă mai departe cu Simion, dar este foarte clar, se vede de la o poștă, că Simion îi înlătură pe toți cei care crede el că reprezintă un pericol pentru poziția lui,

El care vrea să fie șef la AUR până în 2030, nu mai știe ce să mai facă, se dă peste cap”, a mai spus Anca Alexandrescu.

Despre boicotul emisiunii „Culisele statului paralel”

Anca Alexandrescu a susținut că George Simion ar fi decis ca niciun membru al conducerii AUR să nu ia parte la emisiunea sa.

„Acum, domnul Simion a pedepsit-o pe Alexandra asta, în imaginația lui. Ce credeți că a făcut? A decis el că nimeni din conducerea AUR să nu mai participe la emisiunea mea. Atenție, doar la emisiunea mea, nu la cealalte emisiuni de la Realitatea Plus. Eu mă simt onorată, vă jur, adică totuși președintele partidului de opoziție, cel mai tare pe basculă, 40 și ceva, ce ziceați voi, 50%. Deci a luat o ca țintă pe Alexandreasca”, a afirmat aceasta.

Îl acuză pe Simion că vrea să o îndepărteze de la Realitatea PLUS

De asemenea, Anca Alexandrescu l-a acuzat pe George Simion că vrea să o îndepărteze de la Realitatea PLUS, dar nu intenționează să renunțe la emisiune și va continua să vorbească despre acțiunile liderului AUR.

„Adică voi credeți că m-a sancționat Simion pe mine? Păi Simion e disperat, nu știe ce să mai facă să-mi închidă gura, încearcă pe toate canalele. Ba mai mult de atâta, încearcă să mă dea afară de la Realitatea. Ăsta este visul lui, ca Alexandrească să fie dată afară de la Realitatea. Ghinion Georgică, nu voi fi dată afară de la Realitatea și voi rămâne în continuare aici și voi continua ceea ce am început, adică voi arăta cine ești cu adevărat. Și ce jocuri faci”, a spus Alexandrescu.

„Am ajutat la crearea unui monstru, dar tot eu voi ajuta la înlăturarea acestui monstru”

Anca Alexandrescu a vorbit și despre susținerea sa din trecut pentru George Simion. Ea afirmă că regretă că nu a realizat mai devreme anumite lucruri.

„Și încă o dată spun: regret că nu mi s-au deschis ochii mai devreme, că am ajutat la crearea unui monstru, dar tot eu voi ajuta la înlăturarea acestui monstru. Sigur, o să zic ăștia să spun: „Faci jocurile PSD-ului, îi ajuți pe ăștia, blugi mi-am pus, îmi plac și bananele”, dar nu sunt nici pro-europeană și nici hashtagistă. Voi merge în continuare pe același drum, cu același discurs, și cu aceleași scopuri, adică acela de a ne lua țara înapoi. Acum nu mai este doar țara de luat înapoi, ci întreaga Europa trebuie luată înapoi”, a declarat prezentatoarea TV.