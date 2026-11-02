Cadavrul unui bărbat din Neamț, dispărut de un an și jumătate, a fost găsit într-o fosă din curtea casei sale

Cadavrul unui bărbat din Neamț, dispărut de un an și jumătate, a fost găsit chiar într-o fosă septică din curtea casei sale, după ce rudele au alertat autoritățile, informează Mediafax.

Polițiștii din județul Neamț cercetează moartea unui bărbat de 49 de ani, dispărut de aproximativ un an și jumătate, al cărui cadavru a fost găsit într-o fosă din curtea casei sale, în localitatea Alexandru cel Bun.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, pe 31 octombrie, la ora 15:26, o femeie de 37 de ani, din județul Buzău, a sunat la 112 și a anunțat că verișorul său, care era dat dispărut de un an și jumătate, ar putea fi mort în toaleta din curtea propriei locuințe.

Din verificările polițiștilor a reieșit că, în aceeași zi, în jurul orei 15:00, femeia și soțul ei au mers la domiciliul mamei lor, din comuna Alexandru cel Bun. După ce au discutat despre dispariția verișorului, cei doi au mers în spatele curții acestuia pentru a culege nuci.

Acolo au observat o gaură în spatele toaletei, în care se afla un articol de îmbrăcăminte, și au alertat autoritățile.

Echipajul ISU Neamț, care a ajuns cât de repede posibil la fața locului, a scos din fosă un cadavru uman, aflat în stare avansată de descompunere.