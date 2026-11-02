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Povestea fabulosului „Sfarmă Piatră”, omul din spatele securității vedetelor internaționale

Serdaru Mihaela
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Adrian Mihai, un nume cunoscut în lumea gărzilor de corp din România, este recunoscut de public sub porecla „Sfarmă Piatră”. Invitat în emisiunea  „Martorii”, acesta  a povestit cum a primit acest supranume și cum pasiunea pentru artele marțiale l-a ajutat să își dezvolte calitățile fizice care l-au făcut remarcat. Urmăriți aici, integral emisiunea.

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Povestea poreclei începe în anii 1995-1996, când Adrian Mihai practica kyokushin, un stil de karate full-contact. Acesta presupune probe de rezistență și demonstrații de forță fizică, inclusiv spargerea obiectelor dure.

Andrei Dumitrescu: „Cei mai mulți te cunosc sub numele de „Sfarmă Piatră”. Vreau să te rog să explici puțin de unde provine această poreclă”

Adrian Mihai: „Totul a început prin anii 1995-1996, când practicam kyokushin, o disciplină de karate full-contact. Aceasta include o probă specială prin care trebuie să demonstrezi cât de puternic este corpul tău, deoarece karate-ul este o artă marțială practicată cu mâinile goale. Practic, singurele arme pe care le ai la dispoziție sunt mâinile și picioarele. Nu ai voie să folosești niciun alt tip de armă”

De la karate la performanțe în probele de spargeri

Adrian Mihai a început practice kyokushin de mic și a devenit tot mai bun la probele de spargeri (tamewari). El spune rezultatele se datorează și condiției fizice, dezvoltată în anii în care a practicat atletismul, până la 14 ani.

„De mic am început să mă antrenez în kyokushin, după care am trecut la tameshiwari, proba de spargere a obiectelor, unde am început să dau dovadă de aptitudini deosebite. Am avut rezultate foarte bune la această probă, probabil și datorită constituției mele fizice și cutiei toracice. Până la vârsta de 14 ani am practicat atletismul și am stabilit chiar și un record național la copii, la proba de 50 de metri, pe zgură, la aer liber” , spune Adrian Mihai

Bodyguard pentru vedete internaționale

Adrian Mihai, cunoscut drept „Sfarmă Piatră”, și-a construit o carieră în domeniul securității personale. Este unul dintre numele cunoscute din lumea gărzilor de corp din România. De-a lungul timpului, a asigurat protecția unor vedete precum Julio Iglesias, Nicolas Cage și Goran Bregović.

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