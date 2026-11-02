Povestea fabulosului „Sfarmă Piatră”, omul din spatele securității vedetelor internaționale

Adrian Mihai a început să practice kyokushin de mic și a devenit tot mai bun la probele de spargeri (tamewari). El spune că rezultatele se datorează și condiției fizice, dezvoltată în anii în care a practicat atletismul, până la 14 ani.

„De mic am început să mă antrenez în kyokushin, după care am trecut la tameshiwari, proba de spargere a obiectelor, unde am început să dau dovadă de aptitudini deosebite. Am avut rezultate foarte bune la această probă, probabil și datorită constituției mele fizice și cutiei toracice. Până la vârsta de 14 ani am practicat atletismul și am stabilit chiar și un record național la copii, la proba de 50 de metri, pe zgură, la aer liber” , spune Adrian Mihai