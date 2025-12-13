(P) Curtea Grădiniţei nr.268 a fost reamenajată complet

„Ne bucurăm să contribuim, pas cu pas, la îmbunătățirea locurilor din comunitatea noastră”, transmite primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone.

„Recent, echipa noastră a intervenit la Grădinița nr. 268, unde am reparat zonele deteriorate și am reamenajat curtea interioară și trotuarele”, mai informează reprezentanţii Infrastructură 5.

„Am montat borduri noi, am pregătit terasamentul și am turnat asfalt proaspăt, astfel încât spațiul să fie sigur și plăcut pentru cei mici.

Rezultatul se vede deja: copiii se pot juca acum într-un perimetru mult mai îngrijit, iar întregul loc are un aspect modern și prietenos.

Ne implicăm constant în rezolvarea situațiilor din sector, iar fiecare proiect finalizat este încă o dovadă că munca noastră are impact real în viața comunității”.