(P)Vlad Popescu Piedone: „Continuăm reamenajarea uneia dintre cele mai importante artere din Sectorul 5”

Primăria Sectorului 5 continuă lucrările de reabilitare a străzilor şi trotuarelor. Primarul Vlad Popescu Piedone a anunţat că tocmai a intrat în lucru Şoseaua Alexandriei.

Primarul Vlad Piedone îi asigură pe locuitori că activităţile de acest gen vor continua în toate zonele în care se impune o îmbunătăţire a infrastructurii.

„Prin fiecare proiect, contribuim la transformarea Sectorului 5 într-un sector mai modern, sigur și accesibil pentru toți locuitorii. După finalizarea cu succes a primei etape a lucrărilor, continuăm reamenajarea uneia dintre cele mai importante artere din Sectorul 5.

La fel ca în prima etapă, sunt efectuate lucrări de asfaltare a trotuarelor, schimbarea bordurilor, amenajarea alveolelor, montarea stâlpilor de iluminat și a bilelor antiparcare, pentru siguranța pietonilor.

Lucrările de reamenajare și modernizare vor continua și în alte zone din Sectorul 5. Mulțumim locuitorilor pentru înțelegere și sprijin!”