Cum să prepari maioneză de post pufoasă și gustoasă. Greșeala care strică total compoziția

13 dec. 2025, 21:09, Actualitate
Cum să prepari maioneză de post / foto: Shutterstock

O maioneză de post pufoasă și gustoasă trebuie să fie pregătită cu atenție. Ingredientele folosite pentru acest sos formează o alternativă mai sănătoasă, dietetică pentru cei care țin post, precum și în cazul persoanelor care nu consumă produse de natură animală. Totuși, există o greșeală care ar putea ruina total compoziția maionezei. Iată mai jos.

Există situații când preparatele nu ies perfect. Textura și gustul ar putea fi total diferite, iar în anumite cazuri ai putea considera totul un „eșec culinar”, o pierdere de timp în bucătărie sau un mod prin care se risipesc alimentele. Totuși, așa cum spune o zicală românească, „din greșeli înveți”.

Ce să nu adaugi în maioneza de post

De data aceasta, în atenție se află o rețetă de maioneză de post. Pentru ca maioneza să fie pufoasă și gustoasă, ar fi indicat să nu utilizezi un anumit ingredient. Acesta poate schimba total textura sosului. Pentru o emulsie perfectă, experții în arta culinară explică faptul că nu trebuie, sub nicio formă, să fie adăugată apă în exces. În caz contrar, compoziția este ruinată.

Maioneza de post, pregătită acasă, poate fi o alternativă perfectă / foto: Shutterstock

Apa adăugată în exces va dilua emulsia. Altfel, dacă adaugi mult prea multă zeamă de lămâie, compoziția ar putea să se strice. De asemenea, este important ca emulsia să nu fie destabilizată de muștarul care are semințe sau prea mult oțet în compoziție. Ar fi ideal să se folosească un muștar cât mai fin și lipsit de adaosuri, arată Playtech.ro.

Maioneză de post: ingrediente, mod de preparare

Pentru o maioneză de post cu textură pufoasă, poți urma o rețetă simplă și gustoasă. Pentru această rețetă, vei avea nevoie de ingrediente precum:

  • 100 de mililitri de lapte de soia (neîndulcit);
  • 200 de mililitri de ulei (de floarea-soarelui sau rapiță);
  • O linguriță de muștar;
  • O lingură zeamă de lămâie;
  • Sare.

Cum se prepară

  • Într-un vas vei adăuga laptele se soia, muștarul, sarea.
  • Se toarnă uleiul, fără să amesteci compoziția.
  • Se va utiliza un blender vertical și va fi folosit în poziție normală, până la fundul vasului, fără să fie mișcat.
  • După ce compoziția devine fină, adaugă zeama de lămâie și mai amestecă preț de câteva secunde.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

