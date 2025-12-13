Prima pagină » Film » Secretele filmului „Singur Acasă”, dezvăluite de Kevin ajuns la maturitate. Actorul a vorbit despre un posibil nou film

Secretele filmului „Singur Acasă”, dezvăluite de Kevin ajuns la maturitate. Actorul a vorbit despre un posibil nou film

13 dec. 2025, 20:33, Film
Secretele filmului „Singur Acasă”, dezvăluite de Kevin ajuns la maturitate. Actorul a vorbit despre un posibil nou film

Macaulay Culkin a vorbit despre cum ar putea arăta un nou film „Singur Acasă”, în care fiul lui Kevin McCallister ar întoarce situația și l-ar prinde pe tată în capcanele clasice ale comediei de Crăciun.

La spectacolul Nostalgic Night with Macaulay Culkin, actorul a împărtășit ideea unui posibil continuări. Filmul ar urma să-l aibă pe fiul lui Kevin McCallister drept protagonist, care îl încuie pe tatăl său afară din casă și devine el cel care pregătește capcanele.

„Singur Acasă”, văzut prin ochii lui Kevin adult. Dezvăluirile lui Macaulay Culkin

„Am avut genul ăsta de idee”, a spus Culkin, tată a doi copii.

Sunt fie văduv, fie divorțat. Cresc un copil și toate cele. Muncesc foarte mult și nu sunt chiar suficient de atent, iar copilul începe să se supere pe mine, iar apoi mă încuie afară. (Fiul lui Kevin) nu mă lasă să intru… și el este cel care pune capcanele pentru mine.”

Actorul explică că în acest al treilea film „casa este un fel de metaforă pentru relația noastră”, iar Kevin trebuie „să fie lăsat înapoi în inima fiului său”. „Cam asta e cea mai apropiată prezentare pe scurt pe care o am. Nu sunt complet alergic la idee.”

Culkin a povestit și despre părinții personajului său, pentru a explica stilul de viață al familiei McCallister:

„Cred că tatăl lui era avocat corporatist, așa își permiteau lucruri frumoase și o casă într-un cartier bun. Mama lui era decorator de interior, de aceea casa arăta atât de bine.”

Întrebat care dintre filmele „Singur Acasă” îi place mai mult, Culkin a glumit: Îmi place al doilea, pentru că am fost plătit mai bine.”

RECOMANDAREA AUTORULUI

„Singur Acasă”, o tradiţie mai înrădăcinată ca Bradul de Crăciun. Cât mai produce celebra ecranizare după 35 de ani

„Singur Acasă”, „disecat” după 32 de ani. Ce eroare majoră ar conține filmele cu Kevin: „Nimeni nu se întreabă…”

Recomandarea video

Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Cancan.ro
Procurorii deschid oficial dosar de MOARTE SUSPECTĂ în cazul Rodicăi Stănoiu! Decizie de ultimă oră, la 10 zile de la decesul fostei ministrese
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Adevarul
De ce suntem mereu pe ultimul loc în Europa? „Avem cel mai mare consum de divertisment ieftin: TikTok 12 ore/zi”
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Click
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Cancan.ro
Accident mortal la metroul din București! O femeie a fost lovită când trenul a intrat la peron. Cum s-a petrecut tragedia
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Ar putea fi „Steaua din Betleem” o planetă? Un vizitator strălucitor ne oferă un indiciu
SPORT FC Argeș – FC Botoșani 0-0 | Leo Grozavu: „Am văzut oameni care înjură, scuipă, aruncă peste gard brichete”
20:21
FC Argeș – FC Botoșani 0-0 | Leo Grozavu: „Am văzut oameni care înjură, scuipă, aruncă peste gard brichete”
EXTERNE Viktor Orban: „Iluzia că statul de drept contează la Bruxelles s-a sfârșit cu decizia UE care permanentizează înghețarea activelor rusești”
20:18
Viktor Orban: „Iluzia că statul de drept contează la Bruxelles s-a sfârșit cu decizia UE care permanentizează înghețarea activelor rusești”
VIDEO Mircea Badea, întrebare-cheie pentru “eroina” Recorder, judecătoarea Moroșanu: ”Binomul Coldea-Kovesi, protocoalele, nu-i puțeau eroinei?/ Felul în care se schimbau completele pe atunci?”
20:12
Mircea Badea, întrebare-cheie pentru “eroina” Recorder, judecătoarea Moroșanu: ”Binomul Coldea-Kovesi, protocoalele, nu-i puțeau eroinei?/ Felul în care se schimbau completele pe atunci?”
LIVE “Protestele spontane” organizate de #rezist continuă și azi
20:10
“Protestele spontane” organizate de #rezist continuă și azi
AUTO Cum arată noua Dacia, care va fi lansată în 2026. Au apărut imagini-spion cu mașina care ar putea concura cu Octavia sau Passat
19:38
Cum arată noua Dacia, care va fi lansată în 2026. Au apărut imagini-spion cu mașina care ar putea concura cu Octavia sau Passat
ULTIMA ORĂ Belarus: Lukașenko eliberează 123 de deținuți, inclusiv un laureat al premiului Nobel. Ce a oferit SUA la schimb
19:32
Belarus: Lukașenko eliberează 123 de deținuți, inclusiv un laureat al premiului Nobel. Ce a oferit SUA la schimb

Cele mai noi