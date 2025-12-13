Macaulay Culkin a vorbit despre cum ar putea arăta un nou film „Singur Acasă”, în care fiul lui Kevin McCallister ar întoarce situația și l-ar prinde pe tată în capcanele clasice ale comediei de Crăciun.

La spectacolul Nostalgic Night with Macaulay Culkin, actorul a împărtășit ideea unui posibil continuări. Filmul ar urma să-l aibă pe fiul lui Kevin McCallister drept protagonist, care îl încuie pe tatăl său afară din casă și devine el cel care pregătește capcanele.

„Singur Acasă”, văzut prin ochii lui Kevin adult. Dezvăluirile lui Macaulay Culkin

„Am avut genul ăsta de idee”, a spus Culkin, tată a doi copii.

„Sunt fie văduv, fie divorțat. Cresc un copil și toate cele. Muncesc foarte mult și nu sunt chiar suficient de atent, iar copilul începe să se supere pe mine, iar apoi mă încuie afară. (Fiul lui Kevin) nu mă lasă să intru… și el este cel care pune capcanele pentru mine.”

Actorul explică că în acest al treilea film „casa este un fel de metaforă pentru relația noastră”, iar Kevin trebuie „să fie lăsat înapoi în inima fiului său”. „Cam asta e cea mai apropiată prezentare pe scurt pe care o am. Nu sunt complet alergic la idee.”

Culkin a povestit și despre părinții personajului său, pentru a explica stilul de viață al familiei McCallister:

„Cred că tatăl lui era avocat corporatist, așa își permiteau lucruri frumoase și o casă într-un cartier bun. Mama lui era decorator de interior, de aceea casa arăta atât de bine.”

Întrebat care dintre filmele „Singur Acasă” îi place mai mult, Culkin a glumit: „Îmi place al doilea, pentru că am fost plătit mai bine.”

RECOMANDAREA AUTORULUI