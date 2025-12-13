Prima pagină » Actualitate » Comisia Europeană, decizie cu privire la mașinile noi cu ardere internă din 2035. Propunere alternativă pentru o reducere cu 90% a emisiilor de CO2

Comisia Europeană, decizie cu privire la mașinile noi cu ardere internă din 2035. Propunere alternativă pentru o reducere cu 90% a emisiilor de CO2

13 dec. 2025, 20:28, Actualitate
Comisia Europeană, decizie cu privire la mașinile noi cu ardere internă din 2035. Propunere alternativă pentru o reducere cu 90% a emisiilor de CO2
Comisia Europeană, decizie cu privire la mașinile noi cu ardere internă

O nouă veste pentru șoferi. Comisia Europeană are în plan să renunțe la planurile de interzicere a mașinilor noi cu motor cu ardere internă din 2035. Acest aspect urmează să fie discutat în curând de reprezentanții CE. De altfel, vor exista propuneri alternative, susține Manfred Weber, președintele PPE, cel mai mare partid din Parlamentul European.

Veștile curg dinspre Comisia Europeană. Manfred Weber, președintele PPE, cel mai mare partid din Parlamentul European, a sugerat că va exista o propunere alternativă pentru o reducere cu 90% a emisiilor de dioxid de carbon, având în vedere că s-ar îndrepta către renunțarea la planurile de interzicere efectivă a mașinilor noi cu motor cu ardere internă.

Pentru Germania, de pildă, ar fi o victorie considerabilă, având în vedere că au fost făcute presiuni cu scopul de a-i proteja pe producătorii auto. Vă reamintim că Germania a făcut un lobby intens către Bruxelles prin care a arătat că există o concurență mare din partea Chinei.

Interdicția ar putea să nu mai fie valabilă

Decizia ar fi trebuit să intre în vigoare din 2035. O astfel de interdicție, care ar urma să „pice”,  fost o parte considerabilă a strategiei UE de a intensifica eforturile de decarbonizare ale continentului și de a favoriza dezvoltarea vehiculelor electrice.

Noile modificări vor fi prezentate în data de 16 decembrie 2025. Deși nu a oferit și altfel de detalii, Manfred Weber, președintele PPE, a declarat că, în continuare, va fi obligatorie reducerea cu 90% a emisiilor de CO2, fiind un obiectiv pe care trebuie să îl atingă producătorii auto.

„De asemenea, nu va exista o țintă de 100% începând cu 2040”, a declarat politicianul pentru tabloidul Bild.de.

Va fi obligatorie reducerea cu 90% a emisiilor de dioxid de carbon / foto: Shutterstock

Declarații au venit și din partea cancelarului german Friedrich Merz, care a precizat că vehiculele electrice rămân principala cale către neutralitatea carbonului. „Și exact asta înțelegem prin deschidere tehnologică. Acest lucru oferă acum industriei o siguranță reală în planificare”, a spus cancelarul german.

De altfel, Apostolos Tzitzikostas, comisarul pentru transporturi, a declarat pentru Handelsblatt: „Suntem deschiși la toate tehnologiile”.

„Scrisoarea cancelarului Merz a fost foarte bine primită. (…) Dorim să ne menținem obiectivele, dar trebuie să luăm în considerare toate evoluțiile geopolitice recente. Trebuie să ne asigurăm că nu ne punem în pericol competitivitatea, ajutând în același timp industria europeană să își mențină avansul tehnologic. De aceea, examinăm și cum putem consolida cel mai bine lanțul valoric european al industriei auto – de exemplu, prin criterii de preferință UE specifice”, a mai precizat comisarul.

Industria auto europeană a ajuns să fie împărțit în mai multe tabere. Pentru a atinge scopul central – diminuarea emisiilor de CO2 – va exista nevoia unor tehnologii bazate pe combustibili regenerabili („e-fuels”). Este vorba despre carburanți sintetici care sunt considerați „neutri” la capitolul CO2, arată Adevărul.ro.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Cele mai noi