FC Argeș – FC Botoșani 0-0 | Leo Grozavu: „Am văzut oameni care înjură, scuipă, aruncă cu brichete”

FC Argeș a remizat cu FC Botoșani, 0-0, sâmbătă seara, la Mioveni, în etapa a 20-a a Superligii de fotbal.
Moldovenii, în urma acestui rezultat, se mențin pe podium și după această rundă.
FC Argeș are două victorii și un egal în ultimele trei etape, fără gol primit. FC Botoșani are o victorie și trei egaluri în ultimele patru etape, fără gol primit în ultimele trei.
„Mă așteptam să nu fie ocazii, a fost luptă oarbă. Am făcut față, în repriza a doua am controlat mai bine. Păcat că nu am marcat, am avut o ocazie singur cu portarul. Nu am luat gol, am rămas cu 14 goluri primite, cea mai bună defensivă.
Am văzut oameni care înjură, scuipă, aruncă, am văzut asta, cu brichete. Aș vrea să avem un public cum e la Mioveni. La noi e ca la teatru. Publicul de aici a pus multă presiune, de asta nu am știut să gestionăm cu calm anumite situații. Una peste alta, a fost un rezultat echitabil”, a declarat Leo Grozavu, antrenorul moldovenilor.
FC Botoşani pe locul secund, cu 38 de puncte, în timp ce FC Argeş e pe locul 5, cu 34 de puncte.
Duminică, 14 decembrie
Ora 15.30 Petrolul Ploieşti – Universitatea Cluj
Ora 17.45 Dinamo Bucureşti – Metaloglobus Bucureşti
Ora 20.30 FC Hermannstadt – Universitatea Craiova
Luni, 15 decembrie
Ora 17.30 Farul Constanţa – UTA Arad
Ora 20.30 Unirea Slobozia – FCSB