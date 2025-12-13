Netanyahu a anunțat uciderea unui comandant Hamas, considerat unul dintre „arhitecții” masacrului de la 7 octombrie 2023

Armata israeliană a anunțat uciderea unui comandant Hamas, Raed Saed, considerat drept unul dintre „arhitecții” care au planificat atacurile teroriste asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

Liderul terorist a fost ucis sâmbătă, în timp ce se afla într-un automobil din Fâșia Gaza, informează Reuters.

A fost unul dintre cei mai căutați lideri Hamas de la începerea războiului din Orientul Apropiat.

Uciderea teroristului, anunțată de Netanyahu

Într-o conferință comună de presă, premierul israelian Benjamin Netanyahu și ministrul israelian al Apărării Israel Katz au declarat că au inițiat atacul ca răzbunare pentru rănirea a doi soldați israelieni în urma detonării unui dispozitiv exploziv de către Hamas.

În urma atacului au fost ucise cinci persoane și rănite alte 25, au raportat autoritățile din Fâșia Gaza. Hamas nu a confirmat dacă Raed Saed s-a aflat printre morți. Războiul din Fâșia Gaza a început după ce militanții Hamas au luat 251 de ostatici și au ucis 1.200 de militari și civili la 7 octombrie 2023. Israelul a ripostat prin bombardamente dure asupra Fâșiei Gaza, rezultând peste 70.000 de palestinieni morți, majoritatea civili.

În urma armistițiului mediat de președintele american Donald Trump, sute de mii de palestinieni s-au întors în orașul Gaza, acum în ruine. În ultimii doi ani, Israel a întreprins eforturi prin care a decimat conducerea grupării teroriste Hamas.

Sursa Foto: Profimedia

