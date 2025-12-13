Prima pagină » Actualitate » Destinația de vacanță preferată a românilor care devine mai scumpă cu până la 15% din 2026. Majorările de preț au fost anunțate, deja, de hotelieri

13 dec. 2025, 21:55, Actualitate
Bulgaria, una dintre destinațiile turistice care se află printre preferințelor românilor, trece la moneda euro de la 1 ianuarie 2026, iar majorările de preț din ramura HoReCa au fost anunțate, deja. Tarifele urmează să se majoreze cu până la 15% din 2026.

Odată cu trecerea la moneda euro, de la 1 ianuarie 2026, tarifele pentru vacanță se vor majora. În acest sens, se preconizează că prețurile vor crește cu până la 15%, în industria HoReCa, anul care urmează.

„Se vede și din ce se ocupă acum, early booking, vor fi majoritari și în vara lui 2026. Este absolut normal să crească cu 10-15% la absolut tot. Turiștii încă din octombrie-noiembrie și-au cumpărat vacanța. Albena, Nisipurile de Aur, Balcic, mai puțin am văzut o creștere; pentru Sunny Beach”, a declarat Angelica Chirică, marketing manager al unui hotel din Bulgaria.

Bulgaria ocupă primul loc în clasamentul preferințelor turiștilor români în materie de destinații de vacanță, susține Traian Bădulescu, purtător de cuvânt ANAT.

„Bulgaria e destinația de litoral nr. 1 externă favorită a românilor pe partea de servicii all inclusive. În Grecia, mai puțin all inclusive, merg în excursii, există acest concept; de obicei oferă mic dejun și îi lasă pe turiști să meargă la colegii lor care dețin taverne, restaurante, să viziteze cât mai mult”, a explicat Traian Bădulescu, purtător de cuvânt ANAT.

Stațiunea Sunny Beach, Bulgaria / Sursă foto: Shutterstock

Sejur Bulgaria: prețuri pentru cazare la hotel de 3 sau 4 stele

Pentru un sejur de 7 nopți (cazare la hotel premium, cotat la 5 stele), în iulie 2026, un turist plătește între 550 și 1.100 de euro. În cazul unui hotel cotat la 4 stele, o persoană plătește între 440 și 1.000 de euro. Turiștii care optează pentru un sejur de o săptămână la un hotel de 3 stele, prețurile pornesc de la 250 de euro. Pentru un hotel din categoria „pentru toți”, prețurile se situează între 170 și 700 de euro, arată Observatornews.ro.

Statul bulgar trece la moneda euro, de la 1 ianuarie 2026

Tranziția are loc de la 1 ianuarie 2026. Plata în leva va mai fi valabilă doar până la data de 31 ianuarie 2026. Apoi, începând cu data de 1 februarie 2026, banii vechi (leva) pot fi schimbați la băncile bulgărești. Banca Centrală Europeană anunța că trecerea statului bulgar la moneda euro reprezintă „un moment de însemnătate istorică”.

„Bulgaria va adera la zona euro la 1 ianuarie 2026. Este un moment de însemnătate istorică pentru țară și o ocazie importantă pentru cetățenii și companiile din întreaga zonă euro. Tranziția va aduce mai multă stabilitate economică, tranzacții mai ușor de efectuat și o integrare mai puternică la nivelul întregii Europe. În cazul Bulgariei, adoptarea monedei euro va contribui la crearea unei baze mai solide pentru dezvoltare și reziliență pe termen lung”, arată Banca Centrală Europeană.

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock

Cele mai noi