Prima pagină » Diverse » (P) De ce afecțiunile cardiovasculare complexe au nevoie de o echipă multidisciplinară

(P) De ce afecțiunile cardiovasculare complexe au nevoie de o echipă multidisciplinară

(P) De ce afecțiunile cardiovasculare complexe au nevoie de o echipă multidisciplinară
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În prezent, unele afecțiuni severe ale inimii și vaselor de sânge pot fi tratate inclusiv prin metode minim invazive, care, în anumite cazuri, permite o recuperare mai rapidă și o durată mai scurtă de spitalizare comparativ cu intervențiile chirurgicale deschise. În cazurile cardiovasculare complexe, evaluarea și alegerea strategiei terapeutice necesită o abordare integrată, asigurată de Echipa inimii.

Această echipă medicală multidisciplinară este formată din medici cu diferite specializări implicate în diagnosticul și tratamentul bolilor cardiovasculare. În funcție de particularitățile fiecărui caz, echipa poate include specialiști în cardiologie intervențională, chirurgie cardiovasculară, radiologie și imagistică medicală, terapie intensivă cardiovasculară și recuperare medicală. Rolul echipei este de a analiza împreună opțiunile disponibile și de a stabili conduita potrivită pentru fiecare pacient.

Tratamentul minim invaziv al afecțiunilor cardiovasculare poate include mai multe tipuri de proceduri. Intervențiile cardiace structurale realizate transcateter includ, de exemplu, implantarea transcateter a valvei aortice, iar anevrismele aortice pot fi tratate endovascular, în cazuri selectate, prin proceduri precum EVAR, TEVAR sau FEVAR. Alte intervenții realizate prin cateterism sunt procedurile coronariene percutane, precum angioplastia coronariană.

De asemenea, în funcție de afecțiunea care trebuie tratată, intervențiile de chirurgie cardiovasculară minim invazivă pot fi realizate prin minitoracotomie, adică printr-o incizie de mici dimensiuni între coaste, sau prin chirurgie endoscopică, realizată prin incizii mici și cu ajutorul unei camere video endoscopice, care permite vizualizarea mărită a câmpului operator. Aceste tehnici nu sunt însă potrivite pentru orice intervenție, alegerea abordului fiind stabilită în funcție de particularitățile fiecărui caz.

Având în vedere complexitatea intervențiilor cardiovasculare, inclusiv a celor minim invazive, pacienții care au nevoie de tratament pentru afecțiuni cardiovasculare complexe se pot adresa unui centru care asigură acces la opțiuni terapeutice adaptate particularităților fiecărui caz.

Spre exemplu, procedurile cardiace structurale sunt realizate cu implicarea unei echipe multidisciplinare, a cărei componență este stabilită în funcție de tipul intervenției și de particularitățile pacientului și poate include un cardiolog intervenționist, un chirurg cardiovascular, un specialist în imagistică medicală și un medic ATI.

În plus, în funcție de afecțiune și de particularitățile pacientului, evaluarea cardiovasculară înainte de stabilirea tratamentului poate necesita investigații avansate, precum RMN cardiac, scintigrafie miocardică sau coronarografie, aceasta din urmă fiind o investigație realizată prin cateterism cardiac, care permite examinarea arterelor coronare. După intervențiile chirurgicale cardiovasculare, pacienții sunt monitorizați postoperator, iar programele de recuperare cardiovasculară pot sprijini recuperarea funcțională și reluarea treptată a activităților.

La Centrul de Excelență în Chirurgia Cardiovasculară Minim Invazivă de la Spitalul Clinic SANADOR, pacienții beneficiază de evaluare multidisciplinară realizată de Echipa inimii și de un plan de tratament stabilit în funcție de particularitățile fiecărui caz. Intervențiile de chirurgie cardiovasculară au loc într-un bloc operator complet digitalizat, iar procedurile endovasculare se desfășoară în sala hibridă a blocului operator sau în Laboratorul de Cateterism, dotat cu angiografe performante.

Monitorizarea și îngrijirile avansate de specialitate sunt asigurate, în funcție de starea pacientului și de necesitățile medicale, în Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici (USTACC) și în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă Cardiovasculară, acreditată ca secție ATI de categoria I – nivel de competență extinsă.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Bosnia ne-a DEMOLAT! România pierde cu 2-4 pe Arena Națională
Digi24
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn
Cancan.ro
BREAKING! Vlăd Bălțățeanu S-A PREDAT. Unde se ascundea criminalul din Olt
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Adevarul
PNL va sesiza CCR dacă Nicușor Dan nu convoacă alegerile anticipate, în cazul în care guvernul Mureșan pică: „Avem o divergență de opinii”
Mediafax
Lady Gaga, casieriță într-un lanț japonez de magazine. IMAGINI inedite
Click
Orașul din Europa care are salarii mari și prețuri mici. Mărturiile unui vlogger: „Mă simt de parcă suntem în Coreea de Sud”
Digi24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Cancan.ro
Simona Halep l-a luat pe iubi milionar de la aeroport și l-a dus în cuibușorul lor de nebunii!
Ce se întâmplă doctore
Iuliana Luciu și-a schimbat viața la 39 de ani. Cu ce se ocupă acum după ce a renunțat la televiziune! Sora Nicoletei Luciu arată total schimbată
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
Descopera.ro
Premieră în fizică: Oamenii de știință au observat „săriturile cuantice” ale sunetului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descopera.ro
„Ferritin face”, noul termen viral de pe rețelele sociale. Ce legătură are cu deficitul de fier
Mediafax Italia
Taxa „invizibilă” care mănâncă din salarii și pensii
Mediafax Spania
MOTORINA SE SCUMPEȘTE! La cât ar putea ajunge un plin de 50 de litri?!
FLASH NEWS Cine sunt judecătorii Curții de Apel București chemați să stabilească definitiv măsura preventivă în cazul Georgescu. Decizii anterioare în cauze cunoscute
10:35
Cine sunt judecătorii Curții de Apel București chemați să stabilească definitiv măsura preventivă în cazul Georgescu. Decizii anterioare în cauze cunoscute
INEDIT Un supercomputer a făcut predicția terifiantă despre momentul în care viața pe Pământ ar lua sfârșit. Anul exact anunțat de acesta
10:33
Un supercomputer a făcut predicția terifiantă despre momentul în care viața pe Pământ ar lua sfârșit. Anul exact anunțat de acesta
REACȚIE Mihai Fifor cere explicații pentru „defilarea” lui Radu Miruță, la audieri, însoțit de trei generali. „Cine a ordonat și în baza cărui temei?”
10:20
Mihai Fifor cere explicații pentru „defilarea” lui Radu Miruță, la audieri, însoțit de trei generali. „Cine a ordonat și în baza cărui temei?”
FLASH NEWS Trump critică Marea Britanie după eliberarea suspecților unui presupus complot terorist, cu posibile legături iraniene, care ar fi vizat baza RAF Fairford, folosită și de armata SUA
10:16
Trump critică Marea Britanie după eliberarea suspecților unui presupus complot terorist, cu posibile legături iraniene, care ar fi vizat baza RAF Fairford, folosită și de armata SUA
Gândul de Vreme Vremea se schimbă în România. Meteorologii ANM anunță primele ninsori. Prognoza meteo pentru două săptămâni
10:10
Vremea se schimbă în România. Meteorologii ANM anunță primele ninsori. Prognoza meteo pentru două săptămâni
ULTIMA ORĂ Mircea Abrudean, audiat pentru funcţia de vicepremier şi ministru al Afacerilor Interne. Acesta spune că structurile MAI au deficit de personal
10:08
Mircea Abrudean, audiat pentru funcţia de vicepremier şi ministru al Afacerilor Interne. Acesta spune că structurile MAI au deficit de personal

Cele mai noi

Trimite acest link pe