(P) De ce afecțiunile cardiovasculare complexe au nevoie de o echipă multidisciplinară

În prezent, unele afecțiuni severe ale inimii și vaselor de sânge pot fi tratate inclusiv prin metode minim invazive, care, în anumite cazuri, permite o recuperare mai rapidă și o durată mai scurtă de spitalizare comparativ cu intervențiile chirurgicale deschise. În cazurile cardiovasculare complexe, evaluarea și alegerea strategiei terapeutice necesită o abordare integrată, asigurată de Echipa inimii.

Această echipă medicală multidisciplinară este formată din medici cu diferite specializări implicate în diagnosticul și tratamentul bolilor cardiovasculare. În funcție de particularitățile fiecărui caz, echipa poate include specialiști în cardiologie intervențională, chirurgie cardiovasculară, radiologie și imagistică medicală, terapie intensivă cardiovasculară și recuperare medicală. Rolul echipei este de a analiza împreună opțiunile disponibile și de a stabili conduita potrivită pentru fiecare pacient.

Tratamentul minim invaziv al afecțiunilor cardiovasculare poate include mai multe tipuri de proceduri. Intervențiile cardiace structurale realizate transcateter includ, de exemplu, implantarea transcateter a valvei aortice, iar anevrismele aortice pot fi tratate endovascular, în cazuri selectate, prin proceduri precum EVAR, TEVAR sau FEVAR. Alte intervenții realizate prin cateterism sunt procedurile coronariene percutane, precum angioplastia coronariană.

De asemenea, în funcție de afecțiunea care trebuie tratată, intervențiile de chirurgie cardiovasculară minim invazivă pot fi realizate prin minitoracotomie, adică printr-o incizie de mici dimensiuni între coaste, sau prin chirurgie endoscopică, realizată prin incizii mici și cu ajutorul unei camere video endoscopice, care permite vizualizarea mărită a câmpului operator. Aceste tehnici nu sunt însă potrivite pentru orice intervenție, alegerea abordului fiind stabilită în funcție de particularitățile fiecărui caz.

Având în vedere complexitatea intervențiilor cardiovasculare, inclusiv a celor minim invazive, pacienții care au nevoie de tratament pentru afecțiuni cardiovasculare complexe se pot adresa unui centru care asigură acces la opțiuni terapeutice adaptate particularităților fiecărui caz.

Spre exemplu, procedurile cardiace structurale sunt realizate cu implicarea unei echipe multidisciplinare, a cărei componență este stabilită în funcție de tipul intervenției și de particularitățile pacientului și poate include un cardiolog intervenționist, un chirurg cardiovascular, un specialist în imagistică medicală și un medic ATI.

În plus, în funcție de afecțiune și de particularitățile pacientului, evaluarea cardiovasculară înainte de stabilirea tratamentului poate necesita investigații avansate, precum RMN cardiac, scintigrafie miocardică sau coronarografie, aceasta din urmă fiind o investigație realizată prin cateterism cardiac, care permite examinarea arterelor coronare. După intervențiile chirurgicale cardiovasculare, pacienții sunt monitorizați postoperator, iar programele de recuperare cardiovasculară pot sprijini recuperarea funcțională și reluarea treptată a activităților.

La Centrul de Excelență în Chirurgia Cardiovasculară Minim Invazivă de la Spitalul Clinic SANADOR, pacienții beneficiază de evaluare multidisciplinară realizată de Echipa inimii și de un plan de tratament stabilit în funcție de particularitățile fiecărui caz. Intervențiile de chirurgie cardiovasculară au loc într-un bloc operator complet digitalizat, iar procedurile endovasculare se desfășoară în sala hibridă a blocului operator sau în Laboratorul de Cateterism, dotat cu angiografe performante.

Monitorizarea și îngrijirile avansate de specialitate sunt asigurate, în funcție de starea pacientului și de necesitățile medicale, în Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici (USTACC) și în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă Cardiovasculară, acreditată ca secție ATI de categoria I – nivel de competență extinsă.