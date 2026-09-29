Mircea Abrudean, audiat pentru funcţia de vicepremier şi ministru al Afacerilor Interne. Acesta spune că structurile MAI au deficit de personal

Audierile miniștrilor propuși să facă parte din Guvernul Mureșan continuă marți, 29 septembrie, de la ora 10:00. Ședințele comisiilor sunt programate până la ora 20:00.

Primul candidat audiat este Mircea Abrudean (PNL), propus pentru funcția de vicepremier și ministru al Afacerilor Interne. Abrudean a fost secretar general al Guvernului.

Abrudean i-a salutat pe cei prezenţi, din comisiile reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, iar când a ajuns în dreptul senatorului liberal Vasile Blaga şi a deputatului şi lider UDMR-Kelemen Hunor, pe lângă strângerea de mână obişnuită, candidatul a adăugat şi faptul că aceştia ar fi”cei mai importanţi”.

Abrudean spune că este nevoie de o reformă a structurilor Ministerului de Interne, în condiţiile în care există un deficit serios de personal, de 22%, pentru că „nu putem cere aceloraşi oameni să facă mai mult”, argumentează acesta.

Politica Guvernului Ilie Bolojan, lider al PNL şi partid din care face parte şi Abrudean, a avut drept scop principal reforma administraţiei publice prin reducerea posturilor din instituţiilor publice şi îngheţarea angajărilor în entităţile de stat.

Trebuie clarificat mai bine raportul din poliţie şi jandarmerie, mai spune Abrudean.

De asemenea, acesta a mai spus că numirile prin împuternicire ale şefilor de inspectorate de poliţie trebuie să devină o excepţie şi nu o regulă.

De asemenea, că este foarte important controlul parlamentar asupra acestor structuri, mai spune Abrudean.