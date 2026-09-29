Prima pagină » Justiție » Cine sunt judecătorii Curții de Apel București chemați să stabilească definitiv măsura preventivă în cazul Georgescu. Decizii anterioare în cauze cunoscute

Cine sunt judecătorii Curții de Apel București chemați să stabilească definitiv măsura preventivă în cazul Georgescu. Decizii anterioare în cauze cunoscute

Catalin Lupasteanu
Cine sunt judecătorii Curții de Apel București chemați să stabilească definitiv măsura preventivă în cazul Georgescu. Decizii anterioare în cauze cunoscute
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Completul care va dezbate contestația procurorilor DIICOT în cazul deciziei de lăsare în libertate sub control judiciar al lui Călin Georgescu este format din președintele Violeta-Elena Georgescu-Ashemimry și judecătoarea Cristina Grecu.

Judecătoarele au de soluționat și alte cauze cu persoane aflate sub puterea unor măsuri preventive în afara cazului Rusen-Georgescu.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Istoric

Violeta Elena Georgescu Ashemimry de la Curtea de Apel București, alături de Virginia Maria Bărăscu au închis, după 10 ani, dosarul lui Marian Vanghelie, acuzat că a luat mită 30 milioane de euro.

La fond, fostul primar al sectorului 5 a primit o pedeapsă de 11 ani și 8 luni închisoare și obligat să plătească 15 milioane de euro daune materiale.

Tot Ashemimry, împreună cu magistratul Cristian Bălan, a stabilit admiterea contestației la executare a omului de afaceri Ovidiu Tender și au constatat că acesta a stat în închisoare deși abuzul in serviciu a fost dezincriminat.

Curtea de Apel București i-a ridicat lui Tender sechestrul pus de stat pentru recuperarea prejudiciului de circa 30 de milioane de euro și i-a șters toate interdicțiile.

CAB a trimis la rejudecare partea din dosar legate de acuzațiile de grup infracțional organizat, spălare de bani și înșelăciune. Inițial, judecătoarea Irina Timofte de la Tribunalul București a respins acțiunea afaceristului.

La rândul său judecătoarea Cristian Grecu, alături de Cristian Maria Cristea a pronunțat decizia definitivă în dosarul de corupție privind transportul public din Pitești, unde fostul primar Tudor Pendiuc a primit o pedeapsă cu executare.

Instanța a dispus atunci șase achitări, trei condamnări și opt încetări ale procesului penal ca urmare a prescripției faptei. Urmare acelei decizii fostul primar Tudor Pendiuc, a fost scos din dosar pentru acuzația de abuz în serviciu (datorită prescripției – n.r.), însă a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru luare de mită (pedeapsă redusă substanțial față de cei 8 ani primiți la instanța de fond – n.r).

Fiica acestuia a fost achitată.

Soluție în cazul Coldea

O soluție de impact a judecătoarei Grecu a fost cea privind ordonanța de clasare a unor fapte în cazul generalului Florian Coldea. Mai precis În noiembrie 2020, judecătoarea Cristina Grecu a desființat ordonanța de clasare emisă anterior de DNA (Parchetul Militar) în dosarul penal deschis în urma plângerii unui fost maior SRI.

Prin această decizie, judecătoarea a trimis cauza înapoi la procuror, obligând practic organele de cercetare penală să reia și să redeschidă ancheta pentru abuz în serviciu împotriva foștilor lideri ai Serviciului Român de Informații, George Maior și Florian Coldea.

Tot Grecu a soluționat și dosarul jandarmului-cămătar Marian Corcodel.

În iulie 2023, completul de judecată format din judecătoarele Cristina Grecu și Adina-Adriana Radu de la Curtea de Apel București a pronunțat o soluție în dosarul fostului șef al Bazei de Administrare și Deservire a Jandarmeriei Române.

Cele două judecătoare au dispus încetarea procesului penal pentru faptele de constituire a unui grup infracțional organizat și camătă.

Hotărârea celor două, potrivit motivării ulterioare, s-a bazat pe împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale, după aplicare deciziilor Curții Constituționale și ale Înaltei Curți de Casație și Justiție.

La instanța de fond, Corcodel fusese condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare.

Cea mai recentă soluție la care Grecu a asistat a fost cea de respingere a propunerii arestării preventive în cazul lotului Pașca în dosarul DIICOT privind afacerea cu seniori a familie.

În cazul judecării contestațiilor Curtea de Apel, prin judecătoarea Grecu, alături de magistratul Andrei Viorel Iugan, au respins integral contestația DIICOT și i-au lăsat pe toți membrii familie Pașca în libertate.

Georgescu-Rusen la CAB

Zeci de susținători ai fostului candidat la președinție s-au adunat în fața Curții de Apel. Protestatarii scandează mesaje în sprijinul lui Georgescu: „Justitie, nu corupție”, „Turul doi înapoi”, „Ați arestat un om nevinovat”.

Procurorii cer, la Curtea de Apel București (CAB), arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, și a omului de afaceri Ionel Rusen, pe care îi acuză de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată și inițiere/constituirea unui grup infracțional organizat legat de o sumă de 1,1 milioane de euro.

În urmă cu o săptămână, Tribunalul București a respins propunerea anchetatorilor, iar aceștia au contestat decizia, astfel că dosarul a ajuns pentru dezbateri finale la CAB.

Decizia Curții va fi definitivă în acest caz.

Obligat să fie la dispoziția Justiției

Cei doi inculpați din dosar pentru care DIICOT a cerut arestarea preventivă sunt obligați să se prezinte la sediul instanței, după ce Tribunalul București a luat totuși față de ei măsura controlului judiciar.

În cadrul acestei măsuri preventive cei doi au obligația de a se prezenta în fața organelor de anchetă și a instanțelor ori de câte ori sunt chemați.

Georgescu s-a prezentat și luni la sediul CAB unde a avut loc al doilea termen de judecată în dosarul în care este judecat alături de Horațiu Potra și alți mercenari, pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false în formă continuată.

În acest dosar s-a încheiat etapa camerei preliminare, după ce Curtea a stabilit validitatea rechizitoriului, a modului de obținere a probelor și a respins cererile și excepțiile invocate, decizie menținută ulterior și de instanța supremă.

Călin Georgescu ar fi știut de existența dosarului DIICOT / „Călin nevinovat, dosar fabricat!”

Peste o sută de persoane s-au adunat în fața Tribunalului București, unde au scandat mesaje de încurajare pentru fostul candidat la prezidențiale. „Călin Georgescu este președinte!”, „Călin nevinovat, dosar fabricat!”, „Căline, Căline, poporul e cu tine!” sau „Și noi suntem Georgescu!” sunt doar câteva dintre mesajele care s-au auzit din mulțime. Cu puțin timp înainte de pronunțarea deciziei, susținătorii au început să strige „Eliberați-l!”

Potrivit unor surse judiciare, procurorii au cerut arestarea lui Călin Georgescu și a lui Ionel Rusen pe motiv că ambii ar fi făcut demersuri pentru a se sustrage de la urmărirea penală. Sursele spun că unul dintre argumentele invocate este faptul că Georgescu avea cunoștință despre existența dosarului de la DIICOT.

Călin Georgescu, la ieșirea din sediul DIICOT – 21 septembrie 2026 | Sursa foto: Mediafax

Dosarul vizează un prejudiciu de 1,1 milioane de euro

Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri buzoian, Răzvan Leu, care care susține că a pierdut 1,1 milioane de euro după ce i-ar fi fost promisă o finanțare externă de 6 milioane de euro. Leu a afirmat că a avut „încredere deplină” în fostul candidat la alegerile prezidențiale și susține că banii depuși drept garanție nu i-au mai fost restituiți.

„Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală. Nu am niciun interes politic în această cauză. Este o chestiune strict de justiție și de recuperare a unui prejudiciu. Confirm că sunt persoana care a formulat, în ianuarie 2024, plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT”, a declarat Răzvan Leu.

Potrivit informațiilor din dosar, Răzvan Leu l-ar fi cunoscut pe Călin Georgescu în 2021, prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu. Georgescu i-ar fi propus implicarea într-o afacere care presupunea tranzacții cu metale prețioase.

Cei doi nu pot părăsi teritoriul României fără încuviințarea prealabilă a organului judiciar și nu se pot apropia ori comunica, direct sau indirect, cu ceilalți coinculpați, martorii, persoanele vătămate sau experții din cauză, potrivit minutei deciziei Tribunalului București.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Mesajul transmis de Călin Georgescu, după ce s-a prezentat pentru control judiciar. Curtea de Apel București rămâne în pronunțare la contestația DIICOT privind eliberarea fostului candidat la prezidențiale
08:06
Mesajul transmis de Călin Georgescu, după ce s-a prezentat pentru control judiciar. Curtea de Apel București rămâne în pronunțare la contestația DIICOT privind eliberarea fostului candidat la prezidențiale
FLASH NEWS Curtea de Apel București judecă marți contestația DIICOT la eliberarea lui Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune și grup infracțional organizat
16:24
Curtea de Apel București judecă marți contestația DIICOT la eliberarea lui Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune și grup infracțional organizat
NEWS ALERT Cel puțin două motive pentru care s-a decis eliberarea lui Georgescu: Există înșelăciuni mai grave, față de mai multe părți. Ar trebui clarificări pentru a se stabili că faptele inculpaților sunt de natură penală
16:16
Cel puțin două motive pentru care s-a decis eliberarea lui Georgescu: Există înșelăciuni mai grave, față de mai multe părți. Ar trebui clarificări pentru a se stabili că faptele inculpaților sunt de natură penală
NEWS ALERT Zi de foc pentru Călin Georgescu. Are obligația de a se prezenta la Curtea de Apel București, unde este al doilea termen în dosarul de complicitate la tentativa loviturii de stat pretins organizată de Potra și „Compania”
08:00, 28 Sep 2026
Zi de foc pentru Călin Georgescu. Are obligația de a se prezenta la Curtea de Apel București, unde este al doilea termen în dosarul de complicitate la tentativa loviturii de stat pretins organizată de Potra și „Compania”
EXCLUSIV Ce s-a întâmplat cu refugiul lui Omar Hayssam, de la Nehoiu. Teroristul sirian se autoproclamase „prinț” al Buzăului
05:00, 28 Sep 2026
Ce s-a întâmplat cu refugiul lui Omar Hayssam, de la Nehoiu. Teroristul sirian se autoproclamase „prinț” al Buzăului
CONTROVERSĂ Directorul executiv arestat preventiv în dosarul de luare de mită era verificat de un an și jumătate în interiorul companiei din România. 450.000 de euro, șpagă pentru unul dintre cele mai mari proiecte de stocare a energiei. Ce au transmis procurorii DNA
17:19, 27 Sep 2026
Directorul executiv arestat preventiv în dosarul de luare de mită era verificat de un an și jumătate în interiorul companiei din România. 450.000 de euro, șpagă pentru unul dintre cele mai mari proiecte de stocare a energiei. Ce au transmis procurorii DNA
Mediafax
Bosnia ne-a DEMOLAT! România pierde cu 2-4 pe Arena Națională
Digi24
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn
Cancan.ro
BREAKING! Vlăd Bălțățeanu S-A PREDAT. Unde se ascundea criminalul din Olt
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Adevarul
PNL va sesiza CCR dacă Nicușor Dan nu convoacă alegerile anticipate, în cazul în care guvernul Mureșan pică: „Avem o divergență de opinii”
Mediafax
Lady Gaga, casieriță într-un lanț japonez de magazine. IMAGINI inedite
Click
Orașul din Europa care are salarii mari și prețuri mici. Mărturiile unui vlogger: „Mă simt de parcă suntem în Coreea de Sud”
Digi24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Cancan.ro
Simona Halep l-a luat pe iubi milionar de la aeroport și l-a dus în cuibușorul lor de nebunii!
Ce se întâmplă doctore
Iuliana Luciu și-a schimbat viața la 39 de ani. Cu ce se ocupă acum după ce a renunțat la televiziune! Sora Nicoletei Luciu arată total schimbată
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
Descopera.ro
Premieră în fizică: Oamenii de știință au observat „săriturile cuantice” ale sunetului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descopera.ro
„Ferritin face”, noul termen viral de pe rețelele sociale. Ce legătură are cu deficitul de fier
Mediafax Italia
Taxa „invizibilă” care mănâncă din salarii și pensii
Mediafax Spania
MOTORINA SE SCUMPEȘTE! La cât ar putea ajunge un plin de 50 de litri?!
INEDIT Un supercomputer a făcut predicția terifiantă despre momentul în care viața pe Pământ ar lua sfârșit. Anul exact anunțat de acesta
10:33
Un supercomputer a făcut predicția terifiantă despre momentul în care viața pe Pământ ar lua sfârșit. Anul exact anunțat de acesta
REACȚIE Mihai Fifor cere explicații pentru „defilarea” lui Radu Miruță, la audieri, însoțit de trei generali. „Cine a ordonat și în baza cărui temei?”
10:20
Mihai Fifor cere explicații pentru „defilarea” lui Radu Miruță, la audieri, însoțit de trei generali. „Cine a ordonat și în baza cărui temei?”
FLASH NEWS Trump critică Marea Britanie după eliberarea suspecților unui presupus complot terorist, cu posibile legături iraniene, care ar fi vizat baza RAF Fairford, folosită și de armata SUA
10:16
Trump critică Marea Britanie după eliberarea suspecților unui presupus complot terorist, cu posibile legături iraniene, care ar fi vizat baza RAF Fairford, folosită și de armata SUA
Gândul de Vreme Vremea se schimbă în România. Meteorologii ANM anunță primele ninsori. Prognoza meteo pentru două săptămâni
10:10
Vremea se schimbă în România. Meteorologii ANM anunță primele ninsori. Prognoza meteo pentru două săptămâni
ULTIMA ORĂ Mircea Abrudean, audiat pentru funcţia de vicepremier şi ministru al Afacerilor Interne. Acesta spune că structurile MAI au deficit de personal
10:08
Mircea Abrudean, audiat pentru funcţia de vicepremier şi ministru al Afacerilor Interne. Acesta spune că structurile MAI au deficit de personal
REACȚIE Gabriela Firea, atac la Guvernul Mureșan: ”E un milkshake. Miniștrii ne-au dovedit cât de nepregătit este acest Guvern”
09:45
Gabriela Firea, atac la Guvernul Mureșan: ”E un milkshake. Miniștrii ne-au dovedit cât de nepregătit este acest Guvern”

Cele mai noi

Trimite acest link pe